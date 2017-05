Vijolični kasirajo žvižge  za kvarjenje Misije 14

Nogometaši Maribora so očitno tako prevzeti nad osvojitvijo 14. naslova državnega prvaka v samostojni Sloveniji, da so se odločili za razprodajo ugleda v končnici sezone. Škoda, kajti to so navsezadnje uvideli tudi njihovi najzvestejši gledalci, ki so jih ob porazu proti Celju v Ljudskem vrtu nagradili s koncertom žvižgov. Nekateri kibici se sicer tolažijo s teorijo zarote, po kateri so vijolični počastili sosede iz Aluminija v 33. krogu in v 35. krogu še Štajerce iz Celja, da bi uresničili svoja cilja – obstanek oziroma osvojitev 4. mesta, ki vodi v evropsko tekmovanje. Toda to bi bilo že naravnost absurdno. Niti zadnja verbalna akrobacija športnega direktorja Zlatka Zahoviča ne pomaga pri dojemanju Maribora kot kluba, ki mu gre za čast. To, da igralce javno hvali, češ da ne znajo igrati tako imenovanih nepomembnih in prijateljskih tekem, je ponesrečena šala, hkrati pa tudi omalovaževanje tekmecev. Toliko o ferpleju. Trener Darko Milanič medtem dobiva dodatne sive lase, saj igralci s klopi ne dajejo tega, kar od njih pričakuje. Še najmanj pa prispevajo svežino. »Vsaj začetek je bil še soliden, potem pa smo padali. Videlo se je, da nimamo prave energije. Da nismo v formi in da fantje, ki niso veliko igrali, nimajo prave pomoči od ostalih. Nastala je nekakšna takšna mešanica, ko bi v nekem drugem trenutku lahko med tekmo tudi obrnili rezultat. V tem, kakršnem smo zdaj, pa zagotovo ne,« je dejal Milanič, ki vendarle ne bi imel rad pokvarjenega slavja ob osvojitvi naslova prvaka: »Upal in govoril sem, da bo drugače. Toda besede velikokrat niso dovolj. Padli smo v eno obdobje, ko je veliko poškodb, ob tem pa so rotacije z iskanjem določenih rešitev, ko minute dobivajo fantje, ki vmes niso veliko igrali, pripeljale do tega, da v zadnjih dveh tekmah naša podoba ni dobra in nismo takšni, kot bi si želeli biti.« Verjetno ste ugotovili, da Milanič ni tako navdušen nad svojimi varovanci kot Zahovič. Videli bomo, kakšne posledice bodo različni kriteriji znotraj kluba prinesli na evropskem prizorišču.

Rezultati 34. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Krško : Radomlje 2:0 (900 gledalcev; Filip Dangubić 31., Tonči Mujan 63.), Koper : Olimpija 1:1 (1500 gledalcev; Nermin Hodžić 79.; Jerome Boateng 53.), Domžale : Gorica 1:1 (400 gledalcev; Gaber Dobrovoljc 10.-avtogol; Žan Žužek 87.), Rudar : Aluminij 2:2 (300 gledalcev; Bojan Vručina 29., Damir Zec 31.; Mihael Rebernik 18., 38.), Maribor : Celje 0:2 (1200 gledalcev; Lovro Cvek 57., Adis Hodžić 84.-ag). Vrstni red strelcev: Dominik Glavina in John Mary (oba Rudar) po 16 golov, Luka Zahovič (Maribor) 15, Miran Burgić (Gorica) 14... Pari 35. kroga (vse tekme v nedeljo, 16.55): Krško – Koper, Radomlje – Maribor, Celje – Rudar, Aluminij – Domžale, Gorica – Olimpija.

Ne glede na to, da je lovorika za šampione že dolgo oddana, pa končnica državnega prvenstva ni nič manj zanimiva. Celjani pred zadnjima krogoma še vedno upajo na preboj v Evropo. Po slavju v Ljudskem vrtu se lahko grofje toliko bolj tolčejo po glavi zaradi poraza v 33. krogu proti Krškemu na domačem stadionu. S tistim trojčkom točk bi bili danes že izenačeni z Gorico na 4. mestu. Tako zdaj ni več vse odvisno od njih, četudi zmagajo v obeh prihajajočih dvobojih, najprej z Rudarjem doma in potem še z Domžalami v gosteh. »Po tekmi s Krškim smo si rekli, da imamo še tri tekme. Zavedali smo se, da nas čaka obveza, da na vseh treh zmagamo in da kaj drugega ne pride v poštev. Čez prvo oviro smo šli, ostajata še dve,« je dejal izkušeni vezist Celja Goran Cvijanović. Gorico medtem čakata še zahtevnejša obračuna z Olimpijo doma in za konec celo primorski derbi v Kopru, kar zna narediti finiš toliko bolj dramatičen za oba kluba in njihove navijače. Podobno je s Krškim in Aluminijem, ki se borita za osmo mesto. To še zagotavlja obstanek v PLTS, deveto pelje v dodatne kvalifikacije za obstanek. Krško bo ta konec tedna gostilo Koper, potem gre na noge Mariborčanom. Aluminij to nedeljo gosti Domžale, v zadnjem krogu pa gostuje pri Olimpiji.