Vijolični brez pardona: Hočemo biti favoriti

Kdo je favorit v današnjem velikem derbiju Olimpije in Maribora v 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije? So to zmaji v vlogi gostiteljev, ki so plen, saj so vodilni na lestvici in branijo naslov državnega prvaka, ali so to vendarle vijolični lovci, ki imajo tudi boljši izplen s tekem v Stožicah? »Mislim, da v zgodovini derbijev ni bilo prav veliko primerov, v katerih je bil nekdo favorit. V teh tekmah ni pomembno, kakšno serijo si imel prej, v kakšnem položaju si na lestvici. Čustva in motivacija so namreč na višji ravni. Seveda pa smo samozavestni, saj smo na vrhu lestvice, imamo prednost domačega igrišča. Za nas ta prednost v Stožicah res obstaja, imamo podporo svojih navijačev, zato si želimo biti dominantni. Favoriti... To ne pomeni nič, morda le to, da nastopimo samozavestno,« je pogled na breme favorita predstavil trener Olimpije Luka Elsner.



Zeleno-beli se v državnem prvenstvu ponašajo z odlično obrambo, saj so na dvanajstih tekmah prejeli zgolj sedem zadetkov (Maribor 11). Po nizu štirih tekem brez prejetega gola pod Elsnerjevim vodstvom je obramba zmajev s 17-letnim vratarjem Rokom Vodiškom v prejšnjem krogu klonila v Krškem, a je iz Posavja vseeno odnesla vse tri točke po zmagi z 2:1. »Iskreno povedano se nismo preveč obremenjevali z napisi v medijih o naši nepremagljivosti. Je pa to bil za nas majhen opomin, da naša obramba le ni neprebojna, da bo treba še delati kot doslej. Po zadetku v Krškem sem se pogovoril tudi z Vodiškom in mu dejal, naj dvigne glavo, saj je bil pri tistem golu nemočen,« je pojasnil branilec ljubljanskega moštva Antonio Delamea Mlinar.



Mariborčani bodo po podpisu nove pogodbe z glavnim sponzorjem na dresih nosili ime Sava, kar je v glavnem mestu sprožilo val zbadljivk, češ da so izdali svojo Dravo. »Ne glede na to, da se zavarovalnice združujejo in spreminjajo ime, gre za zaupanje,« je pripomnil direktor vijoličnih Bojan Ban, nabrušeni trener Darko Milanič pa je napovedal derbi: »Hočemo in moramo biti v vlogi favorita. Vse bomo naredili, da bi zmagali. Ali bom zadovoljen z eno točko, pa bom povedal po tekmi. To je odvisno od njenega poteka. Olimpija igra zelo dobro, prejema zelo malo zadetkov, v napadu je dovolj dobra, morali bomo biti zelo pazljivi.« Nedavno se je Milanič obregnil ob navijače Maribora, češ da so preveč kritični tudi ob zmagah. Tokrat je bil spravljiv: »Naša naloga je, da prepričamo navijače, da delamo dobro. S kritikami pa moramo športniki živeti.« Seveda strateg vijoličnih v nasprotju z Elsnerjem meni, da bo razplet tekme narekovala igra njegovega moštva.



Verjetni postavi – Olimpija: Vodišek; Klinar, Delamea Mlinar, Kelhar, Krefl; Zajc, Matić, Kronaveter; Kirm, Benko, Eleke; Maribor: Handanović; Palčič, Defendi, Šuler, Janža; Pihler, Kabha, Vršič, Sallalich; Novaković, Tavares. Glavni sodnik bo Matej Jug. Preostali pari 13. kroga: Gorica – Krško (sinoči), Aluminij – Radomlje (glavni sodnik Damir Skomina; danes ob 15. uri), Domžale – Rudar (Slavko Vinčić; danes ob 17. uri), Celje – Luka Koper (Mitja Žganec; jutri ob 16.55).



Navodila za obiskovalce derbija



Že res, da ta vikend v dvorani Stožice ne gostuje napovedani kanadski cirkus, a zato gneča v tem predelu glavnega mesta ne bo prav nič manjša, tako da napovedani spremenjeni prometni režim ostaja isti. Pri Olimpiji svetujejo, naj obiskovalci derbija uporabijo javni promet, saj vstopnica za tekmo omogoča brezplačen prevoz z avtobusi LPP tri ure pred tekmo in po njej. Voznikom osebnih avtomobilov svetujejo, naj uporabijo parkirišča v okolici stadiona (Kranjčeva ulica, POP TV, Žale, Nove Žale, ekonomska fakulteta, fakulteta za družbene vede, WTC, Modri kvadrat …), saj bo garaža pod stadionom zasedena z vozili povabljencev in tistih s posebnimi dovolilnicami. Tudi tokrat bodo vstopnice personalizirane, kar pomeni, da morajo biti na njih vpisani osebni podatki lastnika, ob vstopu pa bo treba pokazati osebni dokument. Vstopnice so še na voljo na uradni spletni strani Olimpije (http://www.nkolimpija.si/vstopnice) in na vseh prodajnih mestih Moje karte (celoten seznam lahko najdete na povezavi: http://www.mojekarte.si/si/prodajna-mesta.html).

Derbi št. 30



Pri Olimpiji vztrajajo, da gre za 121. derbi zeleno-belih in vijoličnih. Toda pravilnejši je podatek, da bo zdajšnja, če hočete nova Olimpija, ki je bila leta 2005 ustanovljena kot NK Bežigrad po propadu stare Olimpije, pozneje pa je NK Bežigrad dobil dovoljenje za uporabo imena Olimpija, danes odigrala 30. derbi z Mariborom v Prvi ligi Telekom Slovenije. Olimpija se je namreč v elitno slovensko druščino uvrstila leta 2009. V tem obdobju so zmaji zmagali le trikrat, 12-krat je bil izid neodločen, 14 zmag pa ima Maribor. V Stožicah so vijolični šestkrat zmagali, šestkrat remizirali in le dvakrat izgubili. Kdo si torej zasluži vlogo favorita pred tekmo?