Vijolična liga prvakov

Za evropsko športno jesen so v Mariboru poskrbeli igralci dvoranskega nogometa. Proen Maribor je v krstni sezoni prišel med 16 najboljših ekip v futsal ligi prvakov, za nameček pa je Evropska nogometna zveza (Uefa) Štajercem dodelila organizacijo enega od štirih turnirjev elitnega dela lige prvakov. Tekmovanje se bo v športni dvorani Tabor začelo danes in bo trajalo do sobote. Napredovanje v finalni del lige prvakov, ta bo aprila prihodnje leto, si bo zagotovil zmagovalec turnirja. Favorit je zagotovo trikratni evropski klubski prvak Inter FS iz Madrida, ki prihaja v Maribor v najmočnejši postavi s Portugalcem Ricardinhom na čelu, po mnenju mnogih najboljšim igralcem na svetu. Tudi preostala dva tekmeca Proen Maribora sta cenjeni in renomirani imeni. Češki Chrudim letos desetič igra v elitnem delu lige prvakov, srbski Ekonomac pa je bil lani celo med nosilci v tem delu tekmovanja.

Slovenski kvartet Poleg slovenskega prvaka Proen Maribora bosta v teh dneh aktivna še dva slovenska reprezentanta. Kristjan Čujec in Rok Mordej z zagrebškim Nacionalom gostita turnir v hrvaškem glavnem mestu. Brez slovenskega pridiha ne bo šlo niti na drugih dveh turnirjih elitnega dela. Silvo Borošak bo kontrolor sojenja v Kazahstanu, Borut Šivic bo sodil na turnirju na Portugalskem.

»Čaka nas elitni del tekmovanja, najboljših 16 ekip v Evropi. Avgusta smo govorili o tem, zdaj dobili za nagrado uvrstitev med 16 in dodatne tri tekme nagrade, da pokažemo, kaj smo delali v zadnjem letu in pol,« napoveduje trener Mariborčanov Robert Grdović, ki je prišel na klop vijoličnih letos poleti. Na tem mestu je zamenjal Senudina Džafića, ki je ekipo popeljal do dvojne domače krone. Grdović je njegovo delo še nadgradil. Ker so bili novinci v tekmovanju, so Mariborčani začeli v kvalifikacijah za ligo prvakov, ki so jih zgledno in uspešno gostili doma ter postali zmagovalci turnirja. V glavnem delu lige prvakov so pred dobrim mesecem v Ukrajini zasedli 2. mesto in si priigrali napredovanje. »Na papirju smo najslabša ekipa. A se s tem ne mislimo sprijazniti. Zavedamo se svoje kakovosti,« pravi Grdović, ki ga danes čaka obračun z osemkratnim srbskim državnim prvakom Ekonomcem iz Kragujevca. Srbi so v formi, v domačem prvenstvu imajo sedem zmag in dva remija. »Prvi cilj je dobro igrati na prvi tekmi proti Ekonomcu, ki je zelo dobra ekipa z dvema reprezentantoma. Če bomo na ravni, kot smo jo že prikazali v Ukrajini, mislim, da imamo dobre možnosti, da presenetimo,« napoveduje Grdović. Tako današnja kot jutrišnja tekma (proti Čehom s peterico Brazilcev) bosta na sporedu ob 19. uri v dvorani Tabor, po dnevu počitka bo sobotni obračun s Španci ob 21. uri. »Prvo tekmo želimo odigrati na visoki ravni, do druge se moramo čim bolje pripraviti na Čehe, da bi se s šestimi točkami v soboto lotili Špancev in jih poskušali presenetiti,« dodaja kapetan Matej Fideršek.



Mariborčani so generalko pred ligo prvakov opravili proti Benediktu v 7. krogu 1. SFL, slavili so zmago s 5:1. Trener Grdović je zadovoljen, ker ima v primerjavi s prejšnjimi turnirji na voljo najmočnejšo možno postavo. »Naredili bomo vse, da bi o potniku na finalni turnir lige prvakov odločala zadnja tekma. Ne delamo si utvar, vemo, kdo je Ricardinho, vemo, kdo je Inter. A to je šport,« Grdović upa, da bi tudi tekmovalni naboj pripomogel, da bo v soboto dvorana Tabor polna. Enkrat so Španci že padli v Mariboru – bilo je marca letos na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, za tesno zmago Slovenije proti Španiji (1:0) je zabil Alen Fetić, ki bo tudi tokrat pretil nasprotnikom. V moštvu je še Denis Totoškovič, z osmimi goli drugi strelec letošnje lige prvakov.