VIDEO: Vrhunsko utišal Wembley

V zadnjem mesecu najbolj razvpit slovenski nogometni reprezentant in zvezdnik bundesligaša Bayerja iz Leverkusna Kevin Kampl je veliko večino od 85.512 obiskovalcev na kultnem londonskem stadionu Wembley, ki so si ga tokrat za prizorišče domače tekme omislili pri Tottenhamu, spravil v slabo voljo z zmagovitim zadetkom za svoje moštvo v 65. minuti tekme 4. kroga lige prvakov. Pozneje se je izkazalo, da je bil to ključni trenutek tekme, Kampl pa je predčasno zapustil igrišče v 85. minuti zaradi poškodbe stopala. Po prvih napovedih bo moral deset dni hoditi z berglami. No, medtem bo lahko tudi malce užival v slavi in izplenu treh točk, zaradi katerih je Bayer celo na drugem mestu lestvice v skupini E in ima povsem realne možnosti za napredovanje v osmino finala. Doslej farmacevti še niso izgubili v LP, pred veliko zmago na Otoku so trikrat igrali neodločeno. »Bili smo pogumni in drzni. Ker je Tottenham še neporaženo moštvo v premier league, je naša zmaga še toliko več vredna,« je dejal trener Bayerja Roger Schmidt. Njegove rdeče-črne v skupinskem delu LP čakata še gostovanje pri CSKA v Moskvi 22. novembra in domač obračun z Monacom 7. decembra. V nasprotnem taboru pa je trener Mauricio Pochettino na vse pretege obžaloval, ker je po prostem strelu Erica Dierja žoga zadela le prečko. Londonske ostroge, ki sicer domujejo na precej manjšem stadionu White Hart Lane, ki ga bodo prenovili in povečali, so sicer tokrat izgubile pred rekordnim številom gledalcev, ko gre za domače tekme angleških klubov. »Če ne zmagamo v Monacu in potem proti CSKA doma, potem adijo, liga prvakov,« se zaveda 44-letni Argentinec Pochettino.



Spodbuden izid 0:0 v dvoboju z angleškim prvakom Leicester Cityjem je na domačem stadionu dosegel tudi reprezentančni napadalec Benjamin Verbič v dresu Københavna, ki je kolegom pomagal do 83. minute. Danski prvak še ima realne možnosti za napredovanje v izločilni del LP, saj bo še gostil Porto, za katerim na tretjem mestu zaostaja za dve točki, in gostoval v Belgiji pri Bruggeu. Veliko neumnost pa si je privoščil Petar Stojanović, ki je z zagrebškim Dinamom gostoval pri Sevilli. Do odmora je namreč prejel dva rumena kartona, drugega res nespametno, in zato moral predčasno pod prho. Hrvaški prvak, pravi palček v ligi prvakov, je izgubil s 4:0. Modri v tej sezoni na elitni sceni v konkurenci Seville, Juventusa in Lyona še sploh niso dosegli zadetka (0:12) in so ob Bruggeu edini brez točke.

Zagrebški Dinamo brez gola in točke Izidi 4. kroga lige prvakov v skupinah od E do H. Skupina E – Tottenham : Bayer Leverkusen 0:1, Monaco : CSKA Moskva 3:0, vrstni red: Monaco 8 točk, Bayer 6, Tottenham 4, CSKA 2; skupina F – Borussia Dortmund : Sporting 1:0, Legia Varšava : Real Madrid 3:3, vrstni red: Borussia D. 10 točk, Real Madrid 7, Sporting 3, Legia 1; skupina G – Porto : Brugge 1:0, København : Leicester City 0:0, vrstni red: Leicester City 10 točk, Porto 7, København 5, Brugge 0; skupina H – Sevilla : Dinamo Zagreb 4:0, Juventus : Lyon 1:1; vrstni red: Sevilla 10 točk, Juventus 8, Lyon 4, Dinamo 0. Tekme 5. kroga bodo 22. in 23. novembra.