VIDEO: »V nogah nimam več toliko moči«

BERLIN – Argentinski nogometaš Martin Demichelis je danes dejal, da po sezoni končuje kariero. Branilec španskega prvoligaša Malage, ki je odigral tudi 50 tekem za argentinsko reprezentanco, je o tem spregovoril na novinarski konferenci na stadionu La Rosaleda.

»Ta dan pride nekoč za vse. Zame je nastopil danes. To je konec, nogometne čevlje bom obesil na klin. V nogah nimam več toliko moči, ne zmorem se več koncentrirati na najvišji ravni,« je dejal 36-letni Demichelis in ob tem potočil kar nekaj solz ter tudi s tem požel velik aplavz zbranih novinarjev in kolegov nogometašev.

Demichelis je leta 2003 iz argentinskega River Plate prestopil v Bayern München. Tam je ostal do 2010. Iz Nemčije se je podal v Malago, nosil dres Atletico Madrida, Manchester Cityja in Espanyola ter se letos vrnil v Malago.