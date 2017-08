VIDEO: Tavaresov gol daje upanje pred povratno tekmo

BERŠEBA – Nogometaši Maribora so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Beršebi izgubili proti Hapoelu z 1 : 2 (1 : 2).

Stadion Turner, gledalcev: 15.700, sodniki: Eriksson, Klasenius in Wärnmark (vsi Švedska)

Strelci: 0 : 1 Tavares (10.), 1 : 1 Nwakaeme (12.), 2 : 1 Tzedek (45.+2)

Hapoel: Haimov, Bitton, Tzedek, Radi (od 84. Cuenca), Ghadir (od 65. Pekhart), Nwakaeme, Einbinder, Taha, Melikson, Ogu, Korhut

Maribor: Handanović, Šuler, Vrhovec (od 88. Pihler), Ahmedi, Kabha, Tavares (od 74. Mešanović), Hotić (od 71. Zahović), Milec, Rajčević, Viler, Bohar

Rumeni kartoni: Melikson; Vrhovec, Viler

Rdeči karton: /

Vijoličasti so težko gostovanje dobro opravili kljub dejstvu, da so v Hapoel odpotovali z željo po zmagi, a so pred povratno tekmo zadržali dobro izhodišče, saj so dosegli gol v gosteh.

Mariborčani so dobro začeli tekmo, v deveti minuti že imeli lepo priložnost, a je bil kapetan Marcos Tavares v prepovedanem položaju. Že minuto kasneje pa je kapetan upravičil svoj sloves in po napaki izraelske obrambe iz igre vrgel domačega vratarja ter dva izraelska obrambna igralca ter zabil za 0 : 1. A veselje gostov ni dolgo trajalo, že v 12. minuti je na semaforju pisalo 1 : 1, ko je z volejem Jasmina Handanovića premagal na tej tekmi najboljši posameznik dvoboja Anthony Nwakaeme.

V sodnikovem dodatku je Blaž Vrhovec na robu kazenskega nespretno posredoval pri prodoru Maorja Meliksona in sodnik Jonas Eriksson je pokazal na belo točko. Zanesljiv je bil Shir Tzedek.

Pritisk Hapoela kljub vodstvu ni pojenjal, na drugi strani so poskušali gostje doseči izenačujoči gol. V 90. minuti je spet poskusil Nwakaeme, a je Handanović strel odbil. Tudi v sodnikovem dodatku žoga ni našla poti v gol in ekipi sta se razšli z izidom iz prvega polčasa.

Povratna tekma bo prihodnji torek v Ljudskem vrtu.



