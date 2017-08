VIDEO: Tako je Rooney ponižal hrvaškega strelca

V četrtek zvečer je bil na nogometni zelenici Hajduka zagotovo največja zvezda Wayne Rooney. Ta je z Evertonom gostoval v Splitu in pokopal upe Hrvatov, da bi zaigrali v evropski ligi.

V prvi tekmi je Everton sicer slavil z dvema goloma, a je v četrtek zvečer Josip Radošević presenetil Angleže, po izenačitvi pa so se upi hrvaških nogometašev nenadoma sesuli v prah.

VIDEO: Neverjetno, kakšen gol je pokopal Hrvate

In kot da to ni bilo dovolj, je Radoševića ponižal še Wayne Rooney osebno. Po tekmi ga je namreč Radošević prosil za dres in Rooney je njegovi želji rad ustregel. Potem pa mu je Hrvat želel dati svojega, a ga je zvezdnik gladko zavrnil.

»Smili se mi,« je zapisal nekdo na twitterju, Rooneyjevo potezo pa so kritizirali tudi številni britanski mediji.