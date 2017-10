VIDEO: Tako je Liverpool razbil NK Maribor

MARIBOR – Mariborski nogometaši so včeraj v Mariboru doživeli pravo malo šolo nogometa. Kako se igra v ligi prvakov, so jim na stadionu v Ljudskem vrtu pokazali nogometaši Liverpoola, ki so mrežo Jasmina Handanovića prvič zadeli že v četrti minuti.

Po prvem zadetku je šlo za Maribor vse le še navzdol. Sledil je gol v 13. minuti. Tretjič se je mreža zatresla že v 20. minuti. Ob polčasu je Liverpool vodil 4 : 0, končni izid pa je bil 7 : 0.

Komentator je celo dejal, da je to sramota za NK Maribor.