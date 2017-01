VIDEO: Šok na zelenici! Zvezdi prve lige počila lobanja

LONDON – Nogometaš Hull Cityja Ryan Mason je po grozljivem trku z glavo na tekmi angleškega prvenstva proti Chelseaju zunaj smrtne nevarnosti. Ima počeno lobanjo in je že bil operiran, zato bo še nekaj dni ostal v bolniški oskrbi.

»Ryanovo stanje je stabilno in pričakujemo, da bo še nekaj dni v bolnišnici,« so zapisali v klubu.

Nesreča se je zgodila v prvem polčasu tekme s Chelseajem. V skoku za žogo sta z glavama močno trčila Ryan Mason in Gary Cahill. Udarec je bila tako močan, da se ga je slišalo celo prek televizijskih zaslonov. Sodnik in soigralci so obema nemudoma priskočili na pomoč, tekma je bila prekinjena skoraj deset minut, Masona pa so z igrišča odpeljali s kisikom.

Tekmo je dobil Chelsea z 2 : 0, drugi zadetek za Londončane pa je dosegel prav Gary Cahill z glavo.

According to The Mirror, Ryan Mason is fighting for his life after this collision. Let's hope he wins the fight and recovers. pic.twitter.com/tkjrNkl8FE — Juan Velazquez (@JuanDirection58) 22 January 2017

No, no, no, no, no. Please don't let it be true. No player deserves to be fighting for his life playing the game we love. GWS Ryan Mason. — Jordan (@FourFourJordan) 22 January 2017