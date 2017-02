VIDEO: Slovenec spravljal Hrvata v obup, izključitev, ker je sodnik razumel hrvaško

TORINO – Nogometaši Juventusa so dobili derbi 23. kroga Serie A. Na svojem stadionu so z 1 : 0 premagali Inter iz Milana.

Priložnosti so se vrstile na obeh straneh, večkrat je do zadetkov manjkalo le nekaj centimetrov. Domačine je s svojimi obrambami v obup spravljal naš nekdanji reprezentančni vratar Samir Handanović. Prosti stel Miralema Pjanića je z zadnjimi močmi še odbil čez prečko. V sodnikovem podaljšku je z izjemno obrambo preprečil gol Hrvata Maria Mandžukića. No, v 45. minuti prvega polčasa je moral Sarma vseeno priznati premoč po izjemnem strelu Juana Cuadrada.

Globoko v sodnikovem podaljšku, natančneje v 94. minuti, je bil izključen še Ivan Perišić zaradi ugovarjanja sodniku Nicoli Rizzoliju. Kot poroča Jutarnji.hr, je hrvaški reprezentant pozabil, da sodnik razume jezik naših sosedov.

Na lestvici vodi Juventus s 54 točkami, Napoli je drugi z 48, sledi Roma s točko manj. Handanovićev Inter je trenutno na petem mestu.