VIDEO: Slovenec navdušil Hrvate, tako razneženega še niso videli

REKA – Po nedeljskem slavju na reškem stadionu Rujevica v hrvaških medijih odmevajo pohvalne besede, seveda tudi na račun slovenskega trenerja Matjaža Keka.

Po zmagi s 4 : 0 so na zelenico stekli navijači, v njihovih očeh so se lesketale solze sreče. Tudi menedžerji, zaposleni v klubu in novinarji so jokali, poroča Jutarnji list. »Jokali smo vsi, hoteli ali ne,« pravijo. Hkrati pa dodajajo: »Najbrž je solzo nekje skrit spustil tudi Matjaž Kek, ki si tega pred novinarji ne bi dovolil. Posebno zato, ker prvenstva še ni konec (čeprav je vse že odločeno) in ker Rijeko čaka še finale pokala.«

Slovenec pa je našim južnim sosedom pripravil tudi govor oziroma zahvalo, ki si jo bodo zapomnili. »Mi verjamete, če rečem, da sem najsrečnejši človek na svetu? No, čudeži se dogajajo in Rijeka je osvojila naslov prvaka … Več kot zasluženo. To je poklon vsem generacijam, vsem navijačem, celotnemu klubu, najbolj pa predsedniku, brez katerega ničesar od tega ne bi bilo. Damir, hvala, to je tudi zate. Hvala vsem, ki ste me trpeli,« je povedal. Pojasnil je, da je bil nasprotnik težak, pritisk pa velik, a zdaj je čas za veselje. »Jutri bi lahko imeli nogometaši prosti dan. Ampak dva do tri dni zabave, zdravljenje mačka, potem pa nova tekma … Nogomet se bo igral tudi jutri,« je dodal, saj jih čaka še napad na nov naslov. »Malokdo bi rekel, da bo prav Rijeka odločala o vsem v hrvaškem nogometu,« je zadovoljen.

Njegovo izjavo lahko poslušate tudi spodaj: