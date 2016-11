VIDEO: Skomina po incidentu moral prekiniti tekmo, Lewandowski obležal

BUKAREŠTA – Poljaki so se v kvalifikacijski skupine za SP v nogometu, ki bo leta 2018 v Rusiji, prebili na vrh z zmago v Romuniji s 3 : 0. To so si sicer priborili šele na koncu, Robert Lewandowski je namreč zadel v 82. in 90. minuti.

V 54. minuti srečanja je neki navijač v bližino Lewandowskega odvrgel topovski udar in poskrbel za dimno zaveso. Pirotehnično sredstvo je pristalo meter ali dva od Lewandowskega in videti je bilo, da je nogometaš, ki se je nemudoma prijel za obraz, utrpel resno poškodbo. Na pomoč mu je priskočila zdravniška služba, tekma pa je bila za 10 minut (sodnik je bil Damir Skomina) prekinjena.

Pretreseni Lewandowski je po incidentu tekmo nadaljeval in jo tudi odločil.