VIDEO: Ronaldo trikrat zatresel mrežo Jana Oblaka. Kaj pa pravilo ofsajd?

MADRID – Nogometaši Reala Madrida so v prvi polfinalni tekmi lige prvakov premagali mestnega tekmeca Atletico s 3 : 0 (1 : 0). Vse gole na tekmi je dosegel Cristiano Ronaldo. Povratna tekma bo prihodnjo sredo na stadionu Vicente Calderon.

Stadion Santiago Bernabeu, gledalcev: 78.000, sodniki: Atkinson, Child, Burt (vsi Anglija).

Strelec: 1:0 Ronaldo (10.), 2:0 Ronaldo (73.), 3:0 Ronaldo (86.).

Real Madrid: Navas, Carvajal (od 46. Nacho), Ramos, Varane, Ronaldo, Kroos, Benzema (od 77. Lucas Vazquez), Marcelo, Casemiro, Modrić, Isco (od 68. Asensio).

Atletico Madrid: Oblak, Godin, Filipe Luis, Koke, Griezmann, Saul Niguez (od 58. Gaitan), Carrasco (od 68. Correa), Gabi, Savić, Lucas, Gameiro (od 57. Torres).

Rumeni kartoni: Isco; Koke, Niguez, Savić.

Madridski ekipi sta se pomerili že petič v evropskih tekmovanjih, Real je doslej mestne tekmece v dveh finalih doslej leta 2014 in 2016 obakrat premagal. Branilci naslova so v polfinalu že sedmič, ekipi pa sta se v La Ligi aprila razšli z neodločenim izidom 1:1. Že pred tekmo je bilo jasno, da bo tekma težka za obe strani, Real je zato napadel od prve minute in si priigral pomembno prednost.

Slovenski vratar Jan Oblak se je v vratih Atletica prvič izkazal že ob prvem nevarnem napadu Reala, ko je pri strelih Isca, ta je zamenjal poškodovanega Garetha Balea, in Karima Benzemaja v sedmi minuti zaklenil svoja vrata. Cristiano Ronaldo je domače v 10. minuti popeljal do vodstva in Oblaka premagal. Za prvi gol na tekmi je najprej podal Sergio Ramos, Stefan Savič je žogo še odbil, a je bil ob predložku Casemira Ronaldo brezhiben. Portugalec je vsekakor bil v prepovedanem položaju, kar dokazuje tudi posnetek.

Vir: twitter

Neučinkovitost Atletov se je gostom maščevala v 73. minuti. Ronaldo je povišal na 2 : 0, potem ko je na 15 metrih, tudi nekoliko po sreči, prišel do odbite žoge od Felipeja Luisa in z močnim strelom z devetim golom med evropsko elito še drugič na tekmi premagal slovenskega čuvaja mreže.

Ronaldo se je v 86. minuti še tretjič vpisal med strelce. Za hat-trick je ob precej praznega prostora po podaji Vazqueza vnovič premagal Oblaka. V 88. minuti je s projektilom poskusil Luka Modrić, a ni bil dovolj natančen.

V sredo bosta prvo tekmo polfinala odigrali še drugi dve ekipi, Monaco bo gostil torinski Juventus.