VIDEO: Prizor za zgodovino: poglejte, kaj je naredil Messiju

Argentina je v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji 2018 Urugvaj premagala z 1 : 0, a srečanje je spet zasenčil zvezdnik Lionel Messi. Prvič zato, ker se je vrnil v reprezentanco in na srečanju tudi zadel, drugič pa zato, ker je nanj skočil skoraj obsedeni navijač.

V 90. minuti je na zelenico pritekel moški, se vrgel nanj, se sklonil in mu poljubil – kopačke. Nato ga je še na hitro objel, varnostniki in policisti pa so ga, srečnega in zadovoljnega, nato odvlekli na varno.