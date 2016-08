VIDEO: Povratnik Zahović zatresel mrežo po 25 sekundah

CELJE – Poročali smo, da so nogometaši Maribora v tekmi sedmega kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Celje s 3 : 0 (0 : 0) . Celjani so v lokalni derbi z Mariborčani prišli po nizu slabših tekem zadnjih krogov, ko so v treh tekmah dobili le točko.

Mariborčani so v Celje prispeli po svežem evropskem slovesu, ko so v četrtek sicer zmagali v kvalifikacijah evropske lige, a je bilo to premalo, da bi napredovali.

Povedli so gostje z avtogolom Janeza Piška, ki je presenetil svojega vratarja. V 72. minuti je bilo že 0 : 2. Nato pa je pri Mariboru ob koncu tekme priložnost dobil tudi povratnik Luka Zahović. In prav on je bil mariborski junak za 3 : 0, saj je le kakšnih 25 sekund po vstopu v igro že izkoristil lepo podajo in z nekaj metrov zatresel nebranjeno mrežo.

V naslednjem krogu Maribor 10. septembra gostil Radomlje, Rudar pa isti dan Celjane.