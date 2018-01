VIDEO: Poslovil se je eden največjih

SAO PAULO – Nekdanji brazilski nogometni zvezdnik, 37-letni Ronaldinho, se je dokončno upokojil, je sporočil njegov brat in agent Roberto de Assis Moreira. »Ustavil se je, konec je,« je povedal brat nekdanjega zvezdnika moštev Barcelone, PSG in Milana ter brazilske reprezentance, s katero je leta 2002 osvojil naslov svetovnega prvaka. Na 97 tekmah za reprezentanco je zabil 37 golov.

Dobil zlato žogo

Ronaldinho velja za enega najboljših kreativnih nogometašev svoje generacije. Kariero je začel v brazilskem Gremiu, nadaljeval pa v PSG. V času, ko je navduševal pri Barceloni, je leta 2005 prejel tudi zlato žogo za najboljšega nogometaša sveta. S katalonskim velikanom je osvojil ligo prvakov in dva naslova španskega državnega prvaka. Z Milanom je bil italijanski prvak. Nazadnje je igral za Fluminese v rodni Braziliji.

»Vedno nasmejani čarovnik Camp Noua,« je v čast Ronaldinha tvitnila Barcelona.

