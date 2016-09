VIDEO: Poglejte, kakšni napaki si je privoščil Jan Oblak

VILNA – Slovenska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 v Vilni igrala neodločeno proti Litvi. Izid je bil 2 : 2 (0 : 2). Točko našim je šele z golom v 93. minuti zagotovil Boštjan Cesar. Po poročanju medijev veliko krivdo za remi nosi tudi prvi zvezdnik naše reprezentance, vratar Jan Oblak.

V 32. minuti je po protinapadu po levi strani prodrl Fiodor Černych in z več kot 20 metrov sprožil proti bližnji vratnici ter ugnal Oblaka za 1 : 0, saj je naš vratar podcenil udarec, hkrati je stal predaleč od prve vratnice. Zgolj dve minuti pozneje so Litovci vodili že z 2 : 0. Takrat je po desni strani v kazenski prostor prišel od branilcev povsem pozabljeni Vykintas Slivka in iz bližine zadel v nasprotni kot, saj Oblak ni pravočasno stekel.

Po tekmi je slovenski selektor podal oceno: »Ocena je naslednja. Po prvem polčasu, ki se je nezasluženo končal z 2 : 0, smo v drugem polčasu pritisnili. Fantje so pokazali enormno željo, voljo po preobrnitvi rezultata. Žal se ni izšlo za tri gole, kar je bilo mogoče, saj smo imeli številne priložnosti. Na koncu koncev je točka v Litvi pozitivna. Predvsem zaradi tega, kako smo prišli do nje. Imeli smo kup težav že pred tekmo, nekaj bolnih, Oblaka, Skubica, Kampla, nekaj poškodovanih, nekaj mladih igralcev. S točko sem zadovoljen.«