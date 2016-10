VIDEO: Pogba odločil v Amsterdamu, Benteke v zgodovino

V današnji osrednji tekmi 3. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji 2018 je Francija v Amsterdamu premagala Nizozemsko z 1 : 0. Edini gol je dosegel Paul Pogba v 30. minuti, pravico pa je delil Slovenec Damir Skomina. V okviru skupine A je Švedska na domačih tleh ugnala Bolgarijo s 3:0, Luksemburg pa je osvojil točko v Belorusiji.

V skupini B so favorizirane izbrane vrste upravičile vlogo favorita. Švica je po zelo povprečni predstavi slavila v Andori z 2 : 1. Za nogometaše iz dežele sira in čokolade sta zadela Fabian Schaer (19.) in Admir Mehmedi (77.), za gostitelje pa Cristian Martinez (90.). Portugalska je v gosteh ukanila Ferske otoke s 6 : 0. Madžarska je vse tri točke osvojila v Latviji po zmagi z 2:0, zadela sta Adam Gyurcso (10.) in Adam Szalai (77.). .

V skupini H so belgijski in grški nogometaši še tretjič zmagali. Belgijce je na gostovanju v Gibraltarju že v prvi minuti popeljal Christian Benteke, ki je nato zadel še v 43. in 55. minuti. Poleg njega so se za končno zmago s 6:0 med strelce vpisali še Axel Witsel (19.), Dries Mertens (52.) in Eden Hazard (78.). Grki so slavili v Estoniji z 2 : 0. Nogometaši iz BiH so na domačih tleh ugnali Ciper, dvakratni strelec pa je bil prvi zvezdnik moštva Edin Džeko v 70. in 81. minuti.

Belgijec v zgodovino Belgijski nogometni reprezentant Christian Benteke je dosegel najhitrejši gol v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, hkrati pa tudi najhitrejši v zgodovini svoje reprezentance. Dosedanji najhitrejši strelec v kvalifikacijah za SP je bil Davide Gualtieri, nogometaš iz San Marina, ki je leta 1993 Angležen gol zabil po 8,3 sekundah. Najhitrejši zadetek na svetovnih prvenstvih si še vedno lasti Turek Hakan Sukur, na sklepnem turnirju na Japonskem in v Južni Koreji 2002 je južnokorejsko mrežo zatresel po 10,8 sekundah igre.

Evropske kvalifikacije se bodo nadaljevale v torek, ko bodo na sporedu tekme v skupinah C, E in F. Slovenija bo v okviru skupine F gostila Anglijo, na sporedu pa sta še dvoboja Litva - Malta in Slovaška - Škotska. Pari skupine C so Nemčija - Severna Irska, Norveška - San Marino in Češka - Azerbajdžan, skupine E pa Kazahstan - Romunija, Poljska - Armenija in Danska - Črna gora.