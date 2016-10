VIDEO: Ne boste verjeli, kaj je počel nogometaš, da ga policija ni ujela

QUITO – V južnoameriških kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo je Ekvador premagal Čile s 3 : 0, v domačih medijih pa je rezultat povsem zasenčil Enner Valencia. Ekvadorski reprezentant in nogometaš Evertona je hlinil poškodbo, da se je izognil policiji, ki ga je hotela aretirati zaradi neplačanih alimentacij za petletno hči.

Policija je nogometaša čakala že pred tekmo, vendar se ji je nekako izognil in se znašel v začetni enajsterici. A policisti se niso dali odgnati, Valencio so čakali kar na igrišču. Toda napadalec Evertona (za njega igra kot posojen igralec West Hama) je zrežiral načrt pobega, v zadnjih minutah tekme se je ulegel na igrišče in zahteval zdravniško pomoč. Reševalci so mu na obraz postavili masko za kisik in ga z nosili odnesli do reševalnega vozila. Oboroženi policisti so vse to spremljali, celo tekli za nosili, a do prekrškarja vseeno niso prišli. Vodstvo reprezentance ga je spravilo do hotela, pozneje pa prepričalo sodnika, da prekliče nalog za aretacijo.

Valencia naj bi bil dolžan 17.000 dolarjev.