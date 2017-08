VIDEO: Mariborski junak nasmejal Slovenijo: Glej, ne zavedam se, majke mi!

MARIBOR – Zgodbo zagotovo poznate. V 15. minutu povratne tekme četrtega predkroga proti Hapoel Beer Shevi, je Valon Ahmedi prodrl po desni strani, podal v kazenski prostor, kjer je žoga prišla do Mitje Vilerja. Ta je s 15 metrov udaril z vso močjo in neubranljivo zadel desni zgornji kot Guya Haimova. Mariborski nogometaši so se nato še tretjič v zgodovini uvrstili v skupinski del lige prvakov.

Omenjeni junak tekme pa je po kocnu s simpatično izjavo nasmejal vse gledalce, posnetek pa se širi kot požar po družabnih omrežjih. »Ma, super! Glej, ne zavedam se, majke mi! Mislim, da je bilo rutinsko, odigrali smo top tekmo, to, kar nam je 'falilo' v letošnji sezoni. Zaslužili bi si 4:0 za nas! Ampak moraš trpeti, kaj češ lepšega, danes bo potres v Mariboru!« je takoj po tekmi dejal Viler in v svojem slogu zaključil, da »igra dobro to sezono, vsi igrajo dobro pa ga je nagradilo, kaj čemo«.

Dodajmo še, da bodo nogometaši Maribora danes ob 18. uri v Monacu dobili tekmece za skupinski del lige prvakov. Na sporedu bo žreb skupin, v kroglicah pa bodo slovita nogometna imena, ki so lahko potencialni tekmeci Štajercev v delu tekmovanja, ki se bo začel 12. septembra in končal 6. decembra. Med možnimi tekmeci je tudi branilec naslova - madridski Real.

Več pa na posnetku.