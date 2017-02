VIDEO: Leteli so stoli in mize, padali so udarci

Eden izmed velikih derbijev v španski ligi je tekma med Barcelono in ekipo Deportivo Alaves. In pred nedavno tekmo je bilo burno. Leteli so stoli in mize, padali so udarci.

Poglejte, kako so se spopadli navijači obeh moštev. Tekma se je sicer končala z izidom 6 : 0 za Barcelono.