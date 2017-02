VIDEO: Konec sodelovanja: vratar med tekmo proti Arsenalu jedel sendvič

LONDON –S prva simpatična poteza rezervnega vratarja nogometnega petoligaša Suttona, ki si je kar med tekmo angleškega pokala FA proti Arsenalu privoščil krepčilne grižljaje sendviča, se je končala slabo za vpletenega junaka. Nakopal si je preiskavo komisije zveze za boj proti stavniškim goljufijam, nazadnje pa še izgubil službo v klubu.

Začelo se je kot spletna zanimivost, posnetek je obkrožil športni svet in zabaval navijače: drugi vratar Wayne Shaw, ki na tekmi, kjer so se njegovi soigralci ob porazu z 0: 2 sicer še kar dostojno upirali precej višje postavljenemu moštvu, ni imel prav veliko dela, si je pred koncem tekme na rezervni klopi privoščil slasten sendvič. Pred tem si ga je šel iskat v lokalni pub, na prvi pogled pa je šlo za simpatično zgodbico o lačnem športniku (resda Shaw nima preveč nogometno izklesane postave, saj ima kar 150-kilogramov, op. p), ki je pač moral nujno nekaj prigrizniti v razburljivih zadnjih minutah tekme.

A FA vse skupaj ni bilo všeč. Krovna angleška zveza je sprožila preiskavo, ker so se pojavili sumi, da je vratarski veteran, Shaw ima 46 let, sendvič pojedel namenoma zaradi - stave. Oziroma zato, ker je ena od stavnic pred tekmo ponudila možnost napovedi dogodka, da bo nekdo od nogometašev Suttona med tekmo nekaj pojedel in ga bodo pri tem ujele kamere v neposrednem prenosu.

Shaw je res nekaj pojedel, res so ga ujele kamere, sam pa je zatrdil, da ni stavil na to. V pogovoru za BBC je po tekmi dejal, da je pač pojedel sendvič, ker je bil zelo lačen in popoldne ni imel kosila. A izkazalo se je, da so takšne stave vplačali nekateri njegovi prijatelji.

Zgodba lačnega vratarja tako nima srečnega konca. O podrobnostih preiskav, poleg FA jo je napovedala tudi britanska komisija za preučevanje nepravilnosti pri igrah na srečo, bo Shaw verjetno izvedel v prihodnjih dneh, že zdaj pa ve, da ni več član Suttona.

Konec sodelovanja

»Ne verjamem, da je ta dogodek naš klub predstavil v najlepši luči,« nad potezo svojega rezervnega vratarja že takoj po tekmi ni bil navdušen Paul Doswell, športni direktor Sutton Uniteda. Danes popoldne sta se klub in vratar dogovorila za konec sodelovanja.

"Zapustil nas je, tudi meni je ob tem hudo. Ko sva govorila po telefonu, je jokal. A gre za napačno presojo obnašanja, ki ga je drago stala," je dejal Doswell, ki je sicer dober prijatelj vratarja. Za Shawa je bila afera "pie gate", kot so jo poimenovali otoški mediji, očitno zadnje dejanje kariere, ki je imela vrhunec že v mladinskih časih, ko je bil pri Southamptonu soigralec poznejše legende angleškega nogometa Alana Shearerja.

Pri južnolondonskem Suttonu so svojemu vratarju, ki je sicer med navijači precej priljubljen, enkrat za nešportno obnašanje že pogledali skozi prste. Leta 2013 je namreč po tekmi splezal na tribune in nameraval obračunati s privrženci nasprotne ekipe, ki so med tekmo komentirali njegovo domnevno ne preveč športno zgradbo telesa.