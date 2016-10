VIDEO: To je Messi sinoči naredil Pepu

Najzanimivejša tekma lige prvakov se je v sredo zvečer zagotovo odvila v Barceloni, kamor se je z Manchester Cityjem vrnil nekdanji trener blaugrane Pep Guardiola. Katalonci so hitro zadeli, v 17. minuti je bil uspešen prvi zvezdnik Lionel Messi, ki je izkoristil slabo posredovanje gostujoče obrambe, nato pa je zadel še dvakrat in pokopal upe nogometašev Manchester Cityja.

Messi je uničil Pepa, Bravo pa je očitno pozabil, da igra pri Cityju, so le nekateri izmed številnih odzivov po tekmi. Ob tem naj dodamo, da je Messi postal najboljši strelec lige prvakov na domačih tekmah v zgodovini nogometa. Zadel je namreč 50-krat.

