VIDEO: Huligani brutalno napadli navijače Barcelone

VITORIA – Pred današnjo tekmo španskega prvenstva med Alavesom in Barcelono je na ulicah baskovskega mesta Vitoria prišlo do napada domačih huliganov na navijače Barcelone. En navijač je utrpel hude poškodbe glave in so ga odpeljali v bolnišnico, je potrdila policija.

Skupina od 40 do 50 zamaskiranih huliganov je pred tekmo napadla navijače Barcelone, ki so čakali na tekmo. Policija ni sporočila, da bi koga aretirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Huligani so se nad navijači Barcelono znesli z železnimi palicami in s stoli.

Oba kluba sta v izjavi za javnost obsodila incident. »FC Barcelone obžaluje in obsoja nasilje, ki se je zgodilo v Vitorii pred tekmo proti Deportivu Alavesu. Klub je proti kakršnemu koli nasilju in upa, da bodo oblasti identificirale odgovorne na za napad,« so sporočili iz Barcelone. Iz Alavesa pa: »Deportivo Alaves obsoja nasilno dejanje, ki se je zgodilo 11. februarja zjutraj med domnevnimi navijači Alavesa in FC Barcelone. Klub se bo povezal z oblastmi, in če se bo izkazalo, da gre za lastnike sezonskih vstopnic, bo ustrezno ukrepal.«

Tekma med ekipama, ki se bosta 27. maja pomerili v finalu španskega kraljevega pokala, se je končala s 6 : 0 za Katalonce.