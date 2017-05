VIDEO: Golica na Rujevici, Kekova Rijeka prvič Hrvaški prvak

RIJEKA – Nogometaši Rijeke so prvič v zgodovini osvojili naslov hrvaškega prvaka. To jim je uspelo pod vodstvom slovenskega trenerja Matjaža Keka, ki se je zmage veselil tudi v današnjem predzadnjem krogu, ko so njegovi izbranci premagali Cibalio s 4:0.

Eden od strelcev reške ekipe, ki bo tako igrala v kvalifikacijah lige prvakov, je bil tudi slovenski reprezentant Roman Bezjak, ki je zadel za 3:0 ob koncu prvega polčasa. Matic Črnic ni dobil priložnosti za igro in je obsedel na klopi za rezervne igralce. Rijeka je sicer doslej v 37 krogih zmagala 27-krat, remizirala sedemkrat, izgubila pa zgolj enkrat.

V zadnjem krogu jo čaka še gostovanje pri zagrebškem Dinamu. Ta ima zagotovljeno drugo mesto na lestvici, tretji bo splitski Hajduk, četrti pa Osijek. Ti trije bodo igrali v kvalifikacijah za evropsko ligo.