VIDEO: Ena plastenka, pet poškodovanih! To zmorejo le nogometaši Barcelone

VALENCIA – Nogometaši Barcelone so v soboto dobili derbi španskega prvenstva. V 9. krogu so na Mestalli s 3 : 2 premagali Valencio. Mož odločitve je bil Lionel Messi, ki je v sodnikovem dodatku zadel 11-metrovko.

Menudo poderío el de la botella: cae y le pega a 5 a la vez, qué cosas. JAJA, FC Barcelona en estado puro. Un circo. pic.twitter.com/IaJzqu23s8 — Felipe Acosta (@FBlancoReal) 22 October 2016

Toda slavje Barcelončanov je skazila v glavo Neymarja vržena plastenka, potem ko so nogometaši Barcelone odločilni gol slavili pred navijači Valencie, brazilski zvezdnik pa jih je provociral. Kakor koli že, od ene plastenke sta padla Suarez in Neymar, ko pa je to videl še Mascherano, se je tudi on prijel za glavo. Pravi cirkus ... Messi je nato še verbalno obračunal z vročekrvnimi navijači.

Dodajmo še, da je bila cena zmage na derbiju visoka, saj je katalonski nogometni velikan ostal brez reprezentanta Andresa Inieste, ki si je po posredovanju Enza Pereza poškodoval kolenske vezi in moral igrišče zapustiti na nosilih. Po zadnjih podatkih zdravniške ekipe iz Barcelone bo manjkal med dvema in štirimi meseci. Zaradi poškodb je Barcelona v zadnjem času ostala tudi brez Gerarda Piqueja, Jordija Albe, Rafinhe in Arda Turana.