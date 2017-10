VIDEO: Dramatični posnetek z zelenice, nogometaš v nezavesti

Na tekmi srbskega nogometnega pokala med Crveno zvezdo in Dinamom iz Vranja na Marakani se je v sredo zvečer odvijala prava drama, posnetki pa so obšli svet. V 78. minuti je 24-letni nogometaš Abraham Fripong padel in obležal na tleh.

Okoli nesrečnega Ganca je, kakor piše Jutarnji list, nastal pravi stampedo ... Nogometaša so nato prepeljali v bolnišnico.