VIDEO: Delirij komentatorja: po zgodovinski uvrstitvi na SP so ponoreli

PANAMA – Sinočnji zadnji krogi celinskih kvalifikacij za uvrstitev na nogometno svetovno prvenstvo (SP) 2018 v Rusiji so poskrbeli tudi za radost, žalost, veselje in državotvornost. Panama je ob novici, da se je uvrstila na SP, ta zgodovinski dan razglasila za državni praznik, Islandci so rajali do neba, Sirci pa so ob neuspehu potočili tudi kakšno solzo.

Veliko veselje so v noči na sredo občutili v Panami po domači zmagi nad Kostariko z 2 : 1. Odločilni zadetek je v 88. minuti dosegel Roman Torres, panamski predsednik Juan Carlos Varela pa je neposredno po tekmi razglasil 24-urno praznovanje, dan pa bo poslej državni praznik.

»Praznujte ta zgodovinski dan s Panamo, jutri je državni praznik,« je Varela zapisal na twitterju. Doma bodo poleg javnih uslužbencev in delavcev v zasebnem sektorju ostali tudi šolarji. »Praznujte ta dan skupaj s svojimi družinami.«

Manj veseli so bili v Siriji. Tudi zanje je bila tekma proti Avstraliji zgodovinska, a so jo izgubili z 2 : 1 (prva tekma se je končala z 1 : 1), za Avstralce pa je v 109. minuti zadel Tim Cahill. Sirski nogometaši so se po tekmi opravičili javnosti: »Sirskemu ljudstvu se opravičujem v imenu soigralcev. Upali smo, da bomo rojakom lahko pričarali nasmeške in veselje, naše razočaranje je velikansko,« je po tekmi dejal napadalec sirske reprezentance Firas al Hatib. Sirija je sicer svoje »domače« tekme zaradi vojnih razmer igrala v Maleziji.

So se pa v svojem duhu veselili Islandci. Islandija je sicer postala država z najmanj prebivalci v zgodovini SP (335.000). Lani je denimo premagala v osmini finala EP Anglijo, slovenskega večnega krvnika v nogometu. Tokrat je v kvalifikacijah za SP v skupini I zasedla prvo mesto pred Hrvaško, ki bo igrala še v dodatnih kvalifikacijah. Uspeh so Islandci proslavili z značilnimi vikinškimi vzkliki in ploskanjem.