VIDEO: Berić zadel za zmago St. Etienna, nov poraz Manchester Uniteda

Nogometaši v evropski ligi igrajo tekme 4. kroga. V skupini C je Robert Berić s Saint Etiennom v gosteh z 2 : 1 premagal Gabalo, pri čemer je slovenski reprezentančni napadalec prispeval zmagoviti zadetek.

V 39. minuti so povedli domači z golom Ruslana Gurbanova v 39. minuti, izenačil je Oussama Tannane v sodniškem dodatku prvega polčasa, Berić, ki je igro zapustil v 62. minuti, pa je z roba kazenskega prostora z lepim strelom zadel za zmago v 53. minuti. Na drugi tekmi skupine je Anderlecht kar s 6 : 1 odpravil Mainz. Nicolae Claudiu Stanciu in Lukasz Teodorczyk sta dosegla po dva gola za zmagovalce. Anderlecht in St. Etienne vodita s po osmimi točkami.

Pet zadetkov Aduriza

Na drugih tekmah, ki so se začele ob 19. uri, velja omeniti poraz Manchester Uniteda v Istanbulu proti Fenerbahceju z 1 : 2. Častni zadetek je ob koncu tekme za Angleže dosegel Wayne Rooney, pred njim pa sta zmago Turkom zagotovila Moussa Sow in Jeremain Lens. Na vrhu skupine A sta Feyennord in Fenerbahce s po sedmimi točkami, United ima točko manj.

Poseben dosežek pa je uspel španskemu napadalcu Aritzu Adurizu, ki je prispeval vseh pet zadetkov za zmago Athletica Bilbaa v dvoboju z Genkom s 5 : 3. Obe ekipi sta pri vrhu skupine F s po šestimi točkami. Junak tekme v skupini E med dunajsko Austrio in Romo je bil Edin Džeko, ki je k zmagi gostov s 4 : 2 prispeval dva zadetka.