Vetrih z dvema zadetkoma potopil Maribor

Nogometaši Domžal so v 21. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Maribor s 3:2 (2:2). Domžalčani, najučinkovitejša ekipa lige, so se po dveh tekmah brez danega zadetka vrnili na stare tire in jih dosegli tri. Ti so bili dovolj za zmago proti vsaj začasno še vodilnemu Mariboru, ki je tako končal 14 krogov dolg niz neporaženosti in pet krogov dolg niz zmag. Po skoraj 650 minutah nepremaganosti pa je klonil tudi vratar gostov Jasmin Handanović. Domžale, pri katerih je bil junak Amedej Vetrih z dvema zadetkoma, zdaj za vodilnimi Štajerci zaostajajo za sedem točk.

Mariborčani so kmalu po začetku tekme povedli z 1:0, potem ko je Luka Zahović zanesljivo izvedel enajstmetrovko, V 12. minuti Jan Repas lepo podal z desne strani, v kazenskem prostoru pa je od branilcev pozabljeni Amedej Vetrih zadel z glavo. Gostitelji so prišli v vodstvo v 32. minuti, ko je žogo v mrežo pospravil Miha Blažič. V 43. minuti pa je mladi Zahović dosegel še svoj deseti gol v sezoni,

V 72. minuti pa so domači, ki so bili v teh trenutkih precej boljši tekmec, le povedli, potem ko je najprej s strelom z glavo Slobodan Vuk zatresel prečko, odbito žogo pa je v mrežo potisnil Vetrih, ki je zadel še drugič na tekmi in tretjič v sezoni.

Rudar - Luka Koper 2:2

Nogometaši Rudarja in Luke Koper so se v 21. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z 2:2 (2:2). Velenjčani so tokrat gostili Koprčane, edine ob Radomljanih, ki so jih premagali na svoji zelenici v tej sezoni. Toda uvod tekme tega ni kazal, saj so Primorci hitro povedli z 2:0, a so gostitelji še v prvem polčasu poskrbeli za novo točko na svojem računu. Delitev točk pomeni, da so Koprčani jesenski del končali na šestem, Velenjčani pa na sedmem mestu.

Gorica - Kalcer Radomlje 1:1

Nogometaši Gorice in Kalcerja Radomelj so se razšli z neodločenim izidom 1:1. Radomljani so v prvem delu sezone obakrat izgubili proti Novogoričanom, tokrat pa je bila zadnjeuvrščena ekipa prvenstva celo blizu zmage, saj je vodila do 80. minute. Novogoričani so s točko nadaljevali niz neporaženosti, ta traja pet tekem, in se prebili na četrto mesto.

Aluminij - Celje 2:1

Nogometaši Aluminija pa so premagali Celje z 2:1 (0:0). Kidričani so prekinili niz štirih porazov. Do zmage, prve po 13. krogu, so prišli v sodniškem dodatku, junak pa je bil Žiga Škoflek, strelec obeh domačih zadetkov. Za Aluminij, ki se je utrdil na devetem mestu, je to sploh prva zmaga v sedmih tekmah s Celjani. Slednji vsaj začasno ostajajo na četrtem mestu.