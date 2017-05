Veselje in skrbi prve lige

Naslov slovenskega prvaka se je vrnil v Maribor, najbolj nogometno mesto v državi. Povsem zasluženo, saj se najnevarnejši tekmeci niso znali učinkovito odzvati niti v težkih trenutkih za Štajerce, ki so si že nekaj tednov pred koncem državnega prvenstva zagotovili novo lovoriko. Že kmalu pa sledi nujna nadgradnja za vijolično družino, saj so ostali veliki dolžniki po lanskem ekspresnem izpadu iz evropskega tekmovanja. Preboj v jesenski del tekmovanja, denimo že sodelovanje v skupinskem delu evropske lige, bi spet omogočil izdatnejše pogodbe za fante v vijoličnih dresih tudi v prihodnosti. Evropa prinaša denar ob izdatnih nagradah Evropske nogometne zveze in ob večanju tržne vrednosti vseh igralcev, ki jih za bogatejše snubce postavijo v izložbo Ljudskega vrta. Moštvo, ki bo že čez en mesec krenilo na nov evropski pohod, še ni povsem sestavljeno, zato zdaj ključne odločitve sprejema športni direktor Zlatko Zahovič.



Negotovost vlada tudi v taboru lanskega prvaka Olimpije, kjer še iščejo novega trenerja, hkrati pa se bo na veliko spreminjal igralski kader. Ker ne bo prav veliko časa za uigravanje in spoznavanje novega stratega z igralci, privrženci zmajev na evropsko tekmovanje ne gledajo s posebno velikim optimizmom. Za zdaj jih lahko tolaži le to, da šef kluba Milan Mandarić nikakor ne namerava zapustiti zeleno-bele barke, temveč ostaja pri osnovnem cilju – iz Olimpije ustvariti serijskega zmagovalca. V tej sezoni lahko osvoji celo tolažilno nagrado v sredinem finalu pokalnega tekmovanja, kjer se bo Olimpija udarila z Domžalami. Tem v zadnjih sezonah vselej nekaj zmanjka, da bi bile povsem v vrhu slovenskega nogometa. Prodaja najboljših igralcev je nujna, a zato imajo ob Kamniški Bistrici čiste račune in vse boljšo vzgojo mladih nogometašev iz domačega bazena. K podobni usmeritvi so se zatekli pri Gorici, potem ko so pred dvema letoma skoraj propadli ob lomastenju podjetnikov iz Italije. Na Goriškem spet kakovostno dihajo z lastnimi nogometnimi pljuči, dokaz za to je naslov podprvaka, poleti se jim obeta donosna prodaja nekaterih ključnih igralcev. Največ pomislekov glede prihodnosti se poraja v Celju, Velenju in Kopru. Celjani so se razšli z investitorji iz Ukrajine, ki niso izpolnili finančnih in drugih obljub, pri Rudarju naraščajo nesoglasja med domačimi ljudmi in investitorji iz Srbije, v Kopru pa še čakajo na odločitev Nogometne zveze Slovenije, ali bodo v prihodnji sezoni sploh še lahko igrali v Prvi ligi Telekom Slovenije. Problem je v nejasnem finančnem položaju kluba.