Veselica v Ljudskem vrtu, drugje vlada negotovost

Danes bo s tekmami 36. kroga padel zastor na državno prvenstvo v Prvi ligi Telekom Slovenije, nogometne sezone pa še nikakor ne bo konec. Osmoljenec na devetem mestu bo namreč moral odigrati še dodatni kvalifikacijski tekmi z drugouvrščenim moštvom iz 2. slovenske lige Roltek Dobom za obstanek v elitni druščini. Kandidati za to mesto so pred zadnjimi tekmami kar trije: Aluminij, Krško in Rudar. Kidričani in Posavci imajo sploh zahtevni nalogi, saj gostujejo pri Olimpiji oziroma Mariboru, Velenjčani pa imajo na papirju najlažjega tekmeca v bodočem drugoligašu Radomljah. Vprašanje je, kako motivirani bodo danes popoldne nastopili prvaki v Ljudskem vrtu in zeleno-beli v Stožicah, kjer so z mislimi bolj kot pri današnjem obračunu pri sredinem (31. maja) finalu za pokal Slovenije, ki ga bodo odigrali proti Domžalam na koprski Bonifiki. Mariborčani se bodo pred številnim domačim občinstvo potrudili, da izničijo razočaranje, ki so ga povzročili s slabimi predstavami na zadnjih treh tekmah. Ljubljančani igrajo za kozmetiko, namreč za to, da obdržijo drugo mesto, sicer lahko nazadujejo tudi do četrtega. Takšen padec po lestvici bi seveda precej lažje prenesli ob osvojitvi pokalne lovorike, medtem ko imajo nastop v kvalifikacijah za evropsko ligo že zagotovljen, kakor tudi Gorica in Domžale.



Čeprav sta Celje in Koper v varnem območju – ne moreta napredovati niti nazadovati –, pa je v obeh klubih zelo turbulentno. Celjani so se že razšli s partnerji iz Ukrajine, ki pol leta niso izpolnili svojih obljub; namreč da bodo na račun kluba nakazali dogovorjeni znesek denarja, ki bi podvojil letni proračun. Predsednik grofov Miloš Rovšnik je že napovedal nadaljevanje dela z domačimi ljudmi in sponzorji. Celjani kljub številnim okrepitvam niso izpolnili cilja – uvrstitve v Evropo, trener Igor Jovičević, ki so ga pripeljali prav ukrajinski investitorji, pa je dejal: »Mi smo postavili zelo dobre temelje za novo sezono, z igralci, ki v pretekli niso bili v prvem planu. Zdaj so se pokazali, uveljavili, držijo nivo igre. Imamo, se mi zdi, največje število Slovencev v ekipi, največ domačih igralcev v prvi enajsterici, zato je treba biti ponosen na klub in mesto.« Ob njegovi precej površni razlagi obstaja še bistveno vprašanje: kdo bo po neizpolnjenih obljubah v prihodnje plačeval takšen pogon v knežjem mestu? Negotovost glede prihodnosti prvoligaškega statusta Kopra pa je znana že dlje. Na Primorskem čakajo na odločitev licenčnega oddelka pri Nogometni zvezi Slovenije, ali jim bo sploh dal zeleno luč za tekmovanje v PLTS v prihodnji sezoni. Menda jim ne kaže dobro.



Podobno napeto med domačini in tujimi upravljavci kluba kot v Celju je v velenjskem Rudarju, kjer je knapovski stroki prekipelo ob delu srbskega trenerja Vanje Radinovića. Dva kroga pred koncem državnega prvenstva so ga zamenjali z domačim dežurnim gasilcem Ramizom Smajlovićem, da bi se izognili padcu na zloglasno deveto mesto. Takšna samovolja ni pogodu šefu srbskih vlagateljev Borisu Vargasu, saj meni, da po pogodbi to ni v pristojnosti Velenjčanov. Glede na njegov vložek – sam pravi, da je v Šaleško dolino skupaj s sponzorji dostavil 800.000 evrov za nogometni pogon – bo še močno ropotalo. Po končani tekmovalni sezoni se bodo torej začeli siloviti boji v pisarnah, na nogometni tržnici, morda tudi na sodiščih. Pari 36. kroga (vse tekme ob 16.55): Koper – Gorica (glavni sodnik Slavko Vinčić), Olimpija – Aluminij (Roberto Ponis), Domžale – Celje (tekma bo na Ptuju; Andrej Žnidaršič), Rudar – Radomlje (tekma bo v Dravogradu; Bojan Tkalčič), Maribor – Krško (Miran Bukovec).