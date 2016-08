Verbič: Proti mundialu gremo z optimizmom

Na Brdu pri Kranju je spet nadvse živahno v nogometnem ritmu. Selektor Srečko Katanec je zbral reprezentante pred prvim obračunom v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu 2018, ki ga bo gostila Rusija. Včeraj so slovenski asi, v glavnem legionarji, nasmejanih obrazov prihajali v hotel Kokra, do petka bodo v miru vadili v Nacionalnem nogometnem centru, v soboto pa odpotujejo v Litvo, kjer jih v nedeljo ob 18. uri po slovenskem času čaka obračun z Litvo. Prvi vratar Jan Oblak je prispel s povišano telesno temperaturo in se je izognil novinarjem, za klepet ni bil razpoložen niti Milivoje Novaković, v popoldanskih urah so zaradi klubskih obveznosti na Gorenjsko prišli še Kevin Kampl, Robert Berič, Rene Krhin in Roman Bezjak. Ta se je mudil v Nemčiji, saj je opravil zdravniški pregled za prestop iz hrvaškega prvoligaša Rijeke v bundesligaša Darmstadt za odškodnino tri milijone evrov. Zato pa je trener Rijeke Matjaž Kek v svojo ekipo zvabil drugega reprezentanta, Matica Črnica iz Domžal.



Izjemen posel s prestopom iz Celja v København pa je že lansko poletje opravil Benjamin Verbič, ki je močno zgrabil svoj položaj levega bočnega vezista v izbrani vrsti. Dvaindvajsetletni Celjan je v prvi sezoni na Danskem postal državni in pokalni prvak, prejšnji teden pa se je s soigralci uvrstil še v skupinski del lige prvakov. »Zelo zadovoljen sem s startom v novo sezono. Sicer prvih dveh tekem nisem odigral, ker sem moral odslužiti kazen zaradi rdečega kartona. Toda v ligi sem startal s tremi zadetki, kar je super, potem pa še uvrstitev v ligo prvakov. Odigral sem vse tekme, česa boljšega si ne bi mogel želeti,« je zadovoljen Verbič, za katerim je sezona prilagajanja, postal je pomemben člen moštva, pričakuje le še pot navzgor. Elitni oder lige prvakov, kjer se bodo udarili z Leicester Cityjem, Portom in Bruggeem, to vsekakor omogoča. »Pred žrebom smo si rekli, da ne more biti želje po lahki skupini, ker takšnih klubov v ligi prvakov ni. Ne igramo s klubi, proti katerim se ne bi dalo nič narediti. V vsaki tekmi bomo poskusili osvojiti vsaj točko, predvsem doma, v gosteh pa bomo videli. Vsekakor v tekme ne bomo šli z belo zastavo. Imamo dobro, kompaktno ekipo, zakaj ne bi šli na zmago?«



Podobno razmišljanje je tudi v taboru reprezentance. »Že tri ali štiri zbore smo skupaj isti igralci, ogrodje ekipe je znano. Imamo zelo kakovostno ekipo, v tekmi z Litvo smo favoriti. V nov ciklus gremo z velikim optimizmom, čeprav se nam zadnje prijateljske tekme niso izšle najbolje. Toda če bomo bolje izkoriščali doslej zamujene priložnosti, se lahko nadejamo uspeha. V Litvo gremo pogumno, a tudi z neko mero spoštovanja do tekmeca. Nikogar ne smemo podcenjevati. Toda če bomo igrali svojo igro in izkoristili svoje priložnosti, ne dvomim o uspehu,« je prepričan Verbič, ki misli tudi na zahtevnejše tekmece, Anglijo, Škotsko in Slovaško (v skupini F je še Malta), ki jih ob visoki kakovosti krasi čvrsta igra. Takšno Beni pozna tudi iz danskega prvenstva. »Ja, tudi na Danskem se igra na moč in v visokem ritmu. Vemo, da tako radi igrajo Angleži, Škoti in Slovaki. Menim, da imamo realne možnosti za napredovanje. Zavedamo se, da imamo zelo zahtevno skupino, toda šli bomo od tekme do tekme,« pravi Celjan, ki po malem še vedno obžaluje, da Slovenije ni bilo na letošnjem euru v Franciji: »Tam je bilo veliko ekip, za katere bi lahko rekel, da so slabše od Slovenije. Recimo Isladnija in še kdo, a so bili vseeno uspešni. Vsa čast malim reprezentancam, ki jim je uspel veliki met. Dokazali so, da se da veliko doseči z močno željo. V finalu pa sem bil bolj za Francijo, a tudi Portugalcem in Cristianu Ronaldu privoščim naslov prvaka.«