Verbič bo namesto čivkovraje zabijal ali asistiral

BRDO PRI KRANJU – V krasnem sončnem popoldnevu so se slovenski nogometni reprezentanti zbrali pred odločilnima tekmama z Anglijo (v četrtek, 5. oktobra, ob 20.45) in Škotsko (v nedeljo, 8. oktobra, ob 18.00) v kvalifikacijah za SP 2018. Že ptički na vejah čivkajo, da potrebujejo obe zmagi, ob tem pa se mora ugodno razplesti še dvoboj med Škotsko in Slovaško, da bi se Slovenci uvrstili v dodatne kvalifikacije.

Tudi Benjamin Verbič goji velike upe, saj igra v odlični formi za danskega prvaka København. »Vselej gojimo pozitivne misli, tudi tokrat ni drugače. Spet bomo dali vse od sebe, videli pa bomo, kaj nam bo to prineslo. V kratkem času, po regeneraciji in dveh treningih, se moramo dobro pripraviti. Vse se da, če se hoče. Z enim očesom bomo seveda spremljali tudi razplet tekme med Škoti in Slovaki. Seveda ni v redu, da smo se znašli v takšnem položaju. Tega si res nismo želeli. Toda selektor je že pred časom dejal, da bomo morali dobiti zadnji tekmi ali pa vsaj eno. Zdaj moramo zbrati potrebne točke,« je dejal 23-letni bočni napadalec, ki je v tej sezoni v klubskem dresu odigral 19 tekem, dosegel šest golov in prispeval še štiri asistence. »Sem v zelo dobri formi, v klubu in reprezentanci vselej igram na polno. Če to prinese zadetek ali kaj drugega, niti ni posebno pomembno. Važno je, da se kvalificiramo naprej,« je dejal Verbič, ki je v izbrani vrsti zbral 12 nastopov in zabil tri gole.

Zdaj je pod drobnogledom tudi zaradi čivka, ki so ga nekateri želeli prikazati kot nespoštljivega do selektorja Srečka Katanca (smeški ob vprašanju nekdanjega reprezentanta Mladena Dabanoviča na twitterju, ali ima košarkarski selektor Igor Kokoškov tudi kaj pojma o nogometu, op.p.): »Nisem pričakoval, da bi bil to lahko takšen bum. S tem se nisem posebno obremenjeval, dal sem že izjavo o tem. S selektorjem sva se normalno pozdravila, to pač ne bi smelo posebno vplivati name,« je pojasnil Verbič. Včeraj so na zbor zaradi klubskih obveznosti zamujali Antonio Delamea Mlinar, Nejc Skubic, Rajko Rotman in Miral Samardžić. Znana sta že tudi arbitra obeh tekem. Na Wembleyju bo glavni sodnik Nemec Stefan Zwayer, v Stožicah pa Šved Jonas Eriksson. V četrtek zvečer bosta v skupini F na sporedu tudi tekmi Škotska - Slovaška in Malta - Litva, v nedeljo pa še Slovaška - Malta in Litva - Anglija.



Tudi Čeferin na Wembleyju Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin po petkovem žrebu skupin za evropsko prvenstvo 2018 v futsalu ni mogel mimo vprašanja o prihajajočih tekmah slovenske nogometne reprezentance z Anglijo in Škotsko ter možnostih Katančeve čete. »Težko bi kar koli napovedal. Kadar koli sem to storil, sem zgrešil. Bom pa šel na tekmo v Anglijo. Mislim, da bo lepa tekma. Hkrati pa bo sir Bobby Charlton praznoval 80. rojstni dan (rojen je 11. oktobra 1937, op. p.) Če pa v nogometu kar koli napoveduješ, je slabo,« je prepričan Čeferin.