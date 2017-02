Velikonja v Turčijo

Včeraj se je končal prestopni rok za nogometaše v Sloveniji in tudi v najmočnejših evropskih ligah, so pa še prestopi možni na dva velika, bogata in vse bolj zanimiva trga. V Rusiji in na Kitajskem namreč rok traja do konca februarja. Tik pred zdajci je Olimpija le opravila transfer napadalca Etiena Velikonje. Po neuradnih podatkih naj bi Primorec v turškega prvoligaša Genclerbirligi (trenutno 11. mesto v 18-članski super ligi) prestopil za odškodnino 500.000 evrov, podpisal naj bi dvoinpolletno pogodbo. Po Dejanu Kelharju (posojen v Sivasspor, druga turška liga), Mihi Zajcu (za 1,7 milijona evrov odškodnine v Empoli) in Antoniu Delamei Mlinarju (za 400.000 evrov v New England Revolution, ZDA) so torej zmaji ostali še brez izkušenega napadalca. Glede na to, da je v Olimpijo prišel lani poleti kot prost igralec, torej brez odškodnine, so Ljubljančani na njem vsaj nekaj zaslužili, čeprav je imel okrog 20.000 evrov mesečne plače. Na poti iz kluba je tudi Rok Kronaveter, vendar so očitna razhajanja med pričakovanji vodstva Olimpije in ponudbami zainteresiranih klubov za reprezentančnega vezista. Ni skrivnost, da predsednik zmajev za 30-letnega Mariborčana zahteva vsaj milijon evrov odškodnine. Pogajanja s klubi, verjetno kitajskimi, še trajajo. Glede na njihove zmožnosti plačevanja bi lahko samo od njih pričakovali, da bodo zadovoljili finančne apetite predsednika Milana Mandarića.



Medtem trener Luka Elsner sestavlja igralski mozaik s petimi novinci. Olimpija je zadnjo pripravljalno tekmo odigrala v soboto s Krškim v Umagu (4:4). Elsner je bil kakopak zadovoljen z učinkovitostjo napada, nikakor pa ne z obrambno vrsto. »Prejšnji teden je bil zagotovo najtežji, saj je bila intenzivnost vadbe na najvišji možni ravni. Tako bo ostalo vse do četrtka, ko nas čaka prijateljski obračun z Interjem iz Zaprešića, nato bo ritem dela nekoliko popustil, saj moramo fante malce razbremeniti pred odhodom na osrednji del priprav v Turčijo. Ta teden bo v ospredju moštvena taktika, izvajanje specifičnih situacij v igri, tako v obrambi kot v napadu. Če smo v dozdajšnjih treh tednih vadili dvakrat na dan po dve uri ali več, bomo v naslednjih dneh proces dela časovno skrčili na krajše intervale, a s podobnim učinkom. Za zdaj vse teče po načrtih,« je pojasnil Elsner, ki bo varovance v Turčijo odpeljal v ponedeljek. V Antalyi bodo odigrali pripravljalne tekme tudi z Dinamom iz Moskve, Astano in danskim Randersom.



V Domžalah pa so se razveselili vrnitve domačega fanta Alena Ožbalta. Dvajsetletni napadalec je bil leto in pol na posoji v Borussii iz Dortmunda, kjer je igral za drugo ekipo. Po vrnitvi je z rumenimi podpisal novo pogodbo in postal prvi igralec, ki ga z Domžalčani dogovor veže do leta 2021.