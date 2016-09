Velikonja je izkoristil neučinkovitost Benka

Na slovenski nogometni sceni močno odmeva zmaga Olimpije v derbiju 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije z Gorico v Stožicah in odobravanje navijačev ob igri prvakov. Novi trener Luka Elsner in njegovi varovanci so z napadalno igro in pozitivno energijo izzvali srečo, ki je prišla z igranjem z roko Andreja Kotnika v kazenskem prostoru Gorice in posledično enajstmetrovko za Olimpijo. To je v 87. minuti hladnokrvno realiziral Etien Velikonja, ki pa je v igro vstopil šele v 70. minuti, ko je zamenjal Leona Benka, ob sebi drugo veliko poletno okrepitev za zeleno-beli napad. Benko, ki je debitiral v PLTS, je ostal velik dolžnik, Velikonja pa je menda mirno čakal na nov bleščeči trenutek na klopi za rezervne igralce. »Ni mi bilo težko, saj se zavedam, da dobro delam, tako kot vsi drugi. Imamo precej odličnih igralcev, trener ima širok izbor, zato bo tudi veliko rotiral. Zato me ni zmotilo, da sem na klopi. Osredotočen sem bil na to, da izkoristim priložnost, ko jo dobim. Vesel sem treh osvojenih točk, ki so nas spet pripeljale na vrh lestvice, kar je najpomembnejše,« je dejal 27-letni Velikonja, ki se ni pretirano veselil zadetka. Navsezadnje je Gorica njegov nekdanji klub. »Zelo vesel sem bil, je pa normalno, da spoštujem Gorico, kjer sem preživel veliko časa, tam sem bil prva leta v profesionalni karieri. Toda profesionalec sem, na vsaki tekmi prispevam maksimum, zdaj sem vesel treh točk Olimpije. Seveda pa tudi Gorici v prihodnje želim vse najboljše, tokrat se je spet predstavila kot dobra ekipa,« je dejal mož, ki se bo tudi v prihodnje z Benkom boril za položaj v udarni postavi. Že dober teden poslušamo, kako je Olimpija z novim trenerjem Elsnerjem ubrala povsem drugačno pot na vseh ravneh, tudi v osnovni postavitvi in filozofiji igre. »Mislim, da smo se dobro odzvali z delom na treningih, sčasoma pa bomo še napredovali. Vsi, ki so bili na igrišču proti Gorici, so odigrali zelo dobro tekmo. Ustvarili smo si zelo veliko priložnosti. Ko jih bomo večino realizirali, bomo vsi nasmejani,« je prepričan Šempetrčan.

Elsner: Pokazali smo osnove Trener Luka Elsner je zmagovito debitiral z Olimpijo v državnem prvenstvu, kljub uspehu pa je ostal zadržan: »Zavedamo se, da igra še zdaleč ni na želeni ravni, vendar smo se s fanti pred tekmo dogovorili, da bomo morebitne pomanjkljivosti skušali nadoknaditi s fanatično borbenostjo in disciplino celotnega moštva v vseh fazah igre. Smo komaj na začetku skupne poti, toda osnove, na katerih bomo postopoma nadgrajevali našo igro, so zelo izražene, kar me navdaja z optimizmom.«

Napadalno usmerjeni sistem 4-3-3, ki ga uveljavlja novi strateg, potrebuje dobre izvajalce. Kot prerojen je na desni stran izgledal zelo aktivni Andraž Kirm, Benko je pokazal veliko volje, a ni bil konkreten, na levi strani je razočaral Blessing Eleke. Milijonsko okrepitev zadnje zime je zamenjal Julis Wobay. »Konkurenca vodi k napredku, zaradi tega nikoli nisem imel nobenih težav. Vsak dan znova dajem vse od sebe, vse je podrejeno nogometu. Vesel sem, da imamo tako močno ekipo, saj lahko v vsakem trenutku nekdo prevzame odgovornost in odloči tekmo. Dobro smo popolnjeni na vseh položajih, ne samo v napadu, vsi pa stremimo k napredku.«



K temu stremijo tudi v vsakem od petih klubov, ki se zdaj borijo za vrh lestvice (še Gorica, Luka Koper, Maribor in Domžale). Zgornja polovica lige je namreč stisnjena v dveh točkah razlike. »Liga se je tako rekoč razdelila na pol. Eni smo v bitki za vrh, drugi so spodaj. Tekmovanje je res zelo izenačeno in zato toliko bolj zanimivo. Zdaj se kar pet ekip bori za točke, ki bi jih pripeljale na vrh lestvice ali vsaj na mesto, ki vodi v evropsko tekmovanje,« ugotavlja Velikonja, ki je doslej v DP zabil dva gola, odločno premalo za njegov golgeterski sloves. A je bil junak derbija, tako kot tudi komaj 17-letni vratar Rok Vodišek, ki je doživel krst v PLTS in ohranil mrežo nedotaknjeno.