Veliko pesnikov brez lovorik

Odpravili se bomo na Švedsko in tam opravili svojo nalogo. In to čeprav tokrat ne bomo igrali z radostjo, ki nas običajno spremlja na takšnih velikih tekmah,« je Jose Mourinho, trener nogometnega kluba Manchester United, še pred odhodom v Stockholm napovedal finale evropske lige z amsterdamskim Ajaxom. V mislih je bil – tako kot njegovi izbranci in številni navijači – pri nesrečnih žrtvah ponedeljkovega terorističnega napada na koncertu ameriške pevke Ariane Grande v Manchestru. »Seveda smo zelo žalostni zaradi tega, kar se je zgodilo. Žrtve in njihove družine so v naših glavah in srcih!«



Rdeči vragi so nato v tako imenovani Areni prijateljev pred skoraj 47.000 gledalci svoje delo (tako kot glavni slovenski sodnik Damir Skomina) opravili z odliko in zanesljivo zmagali z 2:0, potem ko so povsem razorožili tekmece. Mrežo nizozemskega moštva je v 18. minuti načel francoski zvezdnik Paul Pogba, piko na i pa je že trinajst minut pozneje postavil armenski as Henrik Mhitarjan. »Tekmo smo začeli nadvse zbrano in igrali za ljudi, ki so umrli. Zmagali smo za Manchester in Anglijo!« se je žrtev spomnil tudi Pogba. Mhitarjan je dodal, da je to zanje zelo pomembna lovorika. »Na začetku sezone smo se želeli na vsak način prebiti v ligo prvakov, kar nam prek angleškega prvenstva ni uspelo. Zdaj imamo dva razloga za veselje: osvojili smo pokal v evropski ligi in si povrhu zagotovili nastop v ligi prvakov,« je bil zadovoljen 28-letnik iz Jerevana, ki je k rdečim vragom lani prestopil iz dortmundske Borussie.



Mourinho je bil v nasprotju s prejšnjimi tedni, ko se je v širokem loku izogibal novinarjev, znova precej bolj zgovoren. »Raje se na takšen način uvrstimo v ligo prvakov kot pa z drugim, tretjim ali četrtim mestom v angleškem prvenstvu. V nogometu je veliko pesnikov, ki ne osvajajo lovorik,« je v mešani coni uvodoma poudaril 54-letni Portugalec in pristavil, da je bila to ena od njegovih najtežjih sezon v trenerski vlogi. »Ponosen sem na način, na kakršnega smo prišli do končnega uspeha. Imeli smo veliko poškodovanih in precej drugih težav, kljub temu pa smo ves čas držali skupaj. Za to smo trdo garali,« je vidno odleglo Mourinhu, ki se ni pozabil pohvaliti, da je osvojil že drugi trojček. »No, ta je drugačen (ligaški pokal, superpokal, evropska liga), a gre še vedno za tri lovorike. To je velikanski uspeh za moštvo,« je še v značilnem slogu pribil Mourinho in se še enkrat dotaknil ponedeljkove tragedije: »Ali bo ta pokal osrečil ljudi v Manchestru? Mogoče. A če bi ga lahko zamenjali za življenja umrlih, ne bi pomišljali.« Njegov kolega na Ajaxovi klopi Peter Bosz seveda ni bil tako vznesen. »Tekma je bila dolgočasna z malo priložnostmi na obeh straneh. Mi tokrat preprosto nismo bili dovolj dobri. Iz tega se bomo nekaj naučili in se prihodnje leto vrnili močnejši,« je navijačem amsterdamskega kluba obljubil 53-letni Nizozemec.