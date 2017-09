Veliki Messi pač ne potrebuje Neymarja

Enajst Slovencev v ligi Evropa Danes se začenja tudi skupinski del v ligi Evropa. Slovenske barve zastopajo Benjamin Verbič (København), Josip Iličić in Jasmin Kurtić (Atalanta), trener Matjaž Kek in Matic Črnic (Rijeka), Filip Gačevski (Vardar), Miha Mevlja (Zenit St. Peterburg), Tim Matavž (Vitesse), Nejc Skubic (Konyaspor), Dominic Maroh (Köln) in Domen Črnigoj (Lugano).