Velika šefa napovedala totalni vzpon nogometa

Nočemo delati krivice drugim športom, toda zgolj nogometna družina si lahko privošči tako razkošen prednovoletni sprejem, za kakršnega zadnja leta poskrbi Nogometna zveza Slovenije v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, kjer je tudi Nacionalni nogometni center s sedežem NZS. Gre za pravi festival, kdo je kdo v slovenskem nogometu, prisotnih je bilo kar 500 članov slovenske nogometne družine. Tokrat je bilo še posebno glamurozno, saj je na Gorenjsko prišel tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, ki je septembra zaradi imenovanja na eno izmed najvidnejših funkcij na svetu zapustil predsedniški stolček v NZS. V domovino je prispel neposredno iz Španije, kjer se je sestal s šefi svetovnih nogometnih velikanov Barcelone in Real Madrida. Srečanje z njegovim naslednikom na vrhu NZS Radenkom Mijatovićem, ki je vodenje domače zveze prevzel prejšnji teden, je bilo izjemno prisrčno, prijateljsko. »NZS je dobil predsednika, za katerega sem prepričan, da bo odličen. Je nogometni človek. Ima rad nogomet, je dober in pošten, predvsem pa dober organizator. Slovenski nogomet potrebuje predvsem mir in dobro delo v prihodnje. Obljubljam, da bo Uefa, kolikor bo to v mojih močeh, maksimalno podpirala NZS,« je s ponosom oznanil 48-letni Čeferin, ki je bil na čelu NZS od januarja 2011, o dogajanju pred izbiro svojega naslednika pa je dejal le: »Dogajanje v tako imenovanem predvolilnem času me ni ravno navdušilo. A o tem ne bom govoril, ker ni vredno. V slovenskem nogometu se dobro dela, zlasti z mladimi. Glede na sredstva, ki so nam namenjena, delamo čudeže,« je prepričan šef Uefe.



Za Čeferinom je sto dni na vrhu evropskega nogometa. »Vsak dan znova spoznavam, na kako odgovornem položaju sem, kako odgovorna in vplivna funkcija je to. O tem pred volitvami nisem razmišljal. Ko pa se je vse skupaj začelo, sem ugotovil, da se da storiti veliko stvari, da je to velik izziv, hkrati pa tudi velika odgovornost,« ugledni odvetnik iz Grosupljega vse bolj utrjuje svoj položaj povezovalnega vodje v evropskem nogometu. Še enkrat je zanikal, da bi Uefa sodelovala pri ustanavljanju regionalne lige na območju nekdanje Jugoslavije, dotaknil pa se je tudi uvedbe nove tehnologije in pravila, ki so ju preizkusili na nedavnem klubskem svetovnem prvenstvu na Japonskem. Sodniku je bilo namreč omogočeno, da si je sporen trenutek pri zadetku lahko pogledal na videoposnetku in se odločil glede na videno. »Gre za čisti eksperiment. Zadeva se mi zdi premalo jasna, da bi jo lahko Uefa uporabila. Mi tega še ne načrtujemo. Vidim veliko problemov, igra se namreč prekine. Nogomet dela zanimivo tudi to, da se po tekmah analizira, ali je imel sodnik prav ali ne. Ob tem mora igra teči, ne sme se ustavljati. Če jo bomo ustavljali ob vsakem prepovedanem položaju, bo nogomet izgubil čar. Ne rečem sicer, da se to v prihodnje ne bo uporabljalo. Toda za zdaj je prezgodaj govoriti o tem,« pravi Čeferin, ki uživa v delu v odlični in urejeni organizaciji, neprijetno pa ga je presenetilo naslednje: »To, da so razlike med klubi še večje, kot sem mislil pred nastopom te funkcije. Ker so finančne razlike velike, so takšne tudi kakovostne. To je resen problem, s katerim se bomo morali še veliko ukvarjati. Imel sem sestanke s predsedniki vseh največjih klubov v Evropi. Pravzaprav so bili vsi ekstremno pozitivni. Jasno sem jim povedal, da za nas ne pride v poštev zaprto tekmovanje. Kolikor razumem, so to sprejeli.«



Do leta 2020 kar 80.000 članov



Novi predsednik NZS Radenko Mijatović je v prvem govoru v novi vlogi nakazal odločno in strastno vodenje krovne organizacije. »Nogomet povezuje, vzbuja čustva, zahteva sodelovanje in ima v svojih temeljih vgrajen ferplej. Zato je veliko več kot igra. Vsakodnevno bomo živeli vrednote, ki smo jih zapisali v strategiji Nogometne zveze Slovenije do leta 2020: odgovornost, odprtost, strast, zmagovalnost in spoštljivost. Naša želja je, da bo nogomet doma v vsakem kraju, v vsaki vasi, na vsakem igrišču in dvorišču,« je dejal 52-letni Mijatović in še jasno napovedal: »Prva slovenska nogometna liga bo postala najboljši športni produkt v državi. Zavedamo se odgovornosti in svoje vloge pri stabilnosti klubov, vstopanja tujega kapitala v evropski nogomet in navijaške kulture v nogometu. Naša vrata bodo odprta za vse medije, saj se zavedamo, da skupaj ustvarjamo športno okolje, skupaj približujemo nogomet slovenskim domovom in se zavedamo svoje družbene odgovornosti. Danes imamo več kot 40.000 registriranih članov, toda spoštovani prijatelji nogometa, naša ambicija je, da to število do leta 2020 podvojimo.«



V novem letu bo spet v središču pozornosti članska reprezentanca na poti proti mundialu v Rusiji. »Močno upam, da nas bo naša reprezentanca povezovala in razveseljevala tako v kvalifikacijah kot na svetovnem prvenstvu leta 2018. Upam tudi, da se bodo mlajše reprezentance v strateškem obdobju vsaj trikrat uvrstile na zaključna tekmovanja in da se bo pozitivno razvijal tudi ženski nogomet, v katerega vlagamo vedno več sredstev. Ne smemo pozabiti na futsal, ki se redno uvršča na evropska prvenstva. Pred nami je tudi zelo pomembna organizacija evropskega prvenstva v futsalu na začetku leta 2018, s katero želimo dokazati, da je Nogometna zveza Slovenije sposobna organizacije na vrhunski ravni,« v prihodnost zre Mijatović, ki bo marca ostal brez najtesnejšega sodelavca, generalnega sekretarja Aleša Zavrla. Tudi on se bo pridružil Aleksandru Čeferinu v Uefi, že prej sta šefu sledila Ilija Kitić in Željko Pavlica. »Naša ključna naloga v prihodnjih mesecih je, da najdemo ustrezno zamenjavo za Aleša. Težko bomo našli človeka podobnega profila. Če ga ne najdemo do njegovega odhoda, bomo podaljšali iskanje, dokler ne najdemo pravega.« Brez dvoma se bo za vročo službo potegovalo precej ljudi, pri NZS pa bodo verjetno najprej prečesali lastni kader. V tem je tudi nekdanji generalni sekretar Dane Jošt.