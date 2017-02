Večni derbi pred vrati, največ vprašanj sproža igralski remont Olimpije

LJUBLJANA – Le še pet dni je do nadaljevanja državnega prvenstva nogometnih prvoligašev, ki jih spomladi čaka 15 krogov. Zelo razburljivo dogajanje se obeta tako v boju za vrh kot za obstanek v Prvi ligi Telekom Slovenije. Pregled stanja v naših najboljših klubih začenjamo na dnu lestvice.



Radomlje



Morda je največja zimska okrepitev zadnjeuvrščenega moštva trener Robert Pevnik, ki je sicer v Radomljah v preteklosti deloval že dvakrat, takrat v drugoligaški konkurenci, zdaj pa je s seboj pripeljal tudi stalnega pomočnika, Japonca Keija Hošikavo, drugi asistent pa bo še jeseni igralec Milan Anđelković. A sodeč po nekaterih namigih, je na pripravah v Medžgorju nastal kratki stik med Pevnikom in nekaterimi igralci, zato naj bi strokovnjak s Polzele celo nameraval zapustiti klub tik pred nadaljevanjem sezone. No, morda bo predsednik Matjaž Marinšek le poiskal kompromis s šefom stroke in s tem poskrbel za nujno potreben mir v hiši. Pevnik je že četrti trener mlinarjev v tej sezoni, jeseni so ekipo vodili Dejan Djuranovič, Janez Žilnik in v samem zaključku bivši športni direktor, Anglež David McDonough, ki se je preselil na Kitajsko. Igralsko zasedbo so okrepili štoper Leo Ejup in napadalec Dorian Babunski (oba posojena iz Olimpije) ter zelo obetavni bosanski vezist Fedor Predragović. Od vidnejših členov je klub zapustil le Liridon Osmanaj, ki je odšel v Katar. Ali bodo rumeni dovolj močni, da ulovijo in prehitijo Aluminij ter morda tudi Krško, bomo lahko začutili že v prvem spomladanskem krogu, ko bodo gostili prav Aluminij.

V soboto derbi v Ljudskem vrtu Pari 22. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije so: Radomlje – Aluminij (sobota, 25. februar, ob 15. uri), Rudar – Domžale (sobota, 25. februarja, ob 16. uri), Maribor – Olimpija (sobota, 25. februar, ob 20.15), Krško – Gorica (nedelja, 26. februar, ob 15. uri), Luka Koper – Celje (nedelja, 26. februar, ob 16.55).

Aluminij



V Kidričevem nikakor niso pričakovali, da bodo po jesenskem delu prvenstva v nevarnem območju za obstanek v prvoligaški druščini. Poslovil se je trener Bojan Špehonja, nasledil ga je hrvaški strokovnjak Slobodan Grubor, ki je doslej deloval v Avstriji. Deloma nepričakovano so rdeči tudi precej spremenili ekipo, saj se je upokojil vratar Kristian Lipovac, odšla sta pomembna vezista, kapetan Dejan Krljanović in Lovro Cvek, pa tudi napadalca Alexander Srdić in Toni Petrovič. Novi stanovalci Kidričevega so vezisti Sanin Muminović in Vedran Mesec iz Hrvaške in Derrick Mensah iz Gane ter vratar Matija Kovačić in napadalca Mateo Panadić iz Hrvaške in Alen Krajnc. Gruborjeva četa je zaradi zimskih razmer doma del priprav opravila v Istri. Večinoma skromni rezultati na pripravljalnih tekmah kažejo na pomanjkljivo uigranost prenovljene zasedbe.



Krško



V slačilnici zelenih je trener Tomaž Petrovič opravil temeljito čistko, saj so se v skladu z usmeritvijo kluba v prvi vrsti naslonili na domače mlade upe, med katerimi so tudi trije reprezentanti do 18 let (Jan Gorenc, Ester Sokler in David Kovačič), več priložnosti za igro pa bosta dobila njihova vrstnika Anže Kodelič in Vid Goričar. Odšlo je kar devet nogometašev, navijaška skupina Nuclear Power Boys pa bo spomladi navijala za četverico novih obrazov, hrvaškega napadalca Nikolo Gatarića, 18-letnega Srba Uroša Jovanovića, ki je v Krškem že od poletja, a ima šele zdaj pravico nastopa, ter Hrvata Tončija Mujana in Roka Nakića. Trener Petrovič, ki nuklearce vodi že tri sezone, je podaljšal sodelovanje s klubom do konca sezone 2018/19.



Rudar



Tudi knapi so pozimi dobili novega stratega. Srba Slobodana Krčmarevića oziroma njegovo kratkotrajno zamenjavo Branka Čavića je zamenjal rojak Vanja Radinović, ki za sabo nima ravno bogatih izkušenj kot samostojni trener članske ekipe v elitni državni konkurenci. Toda upravitelji velenjskega kluba, ki prav tako prihajajo iz Srbije, igrajo svojo igro, v kateri tradicionalni klub izgublja identiteto in priljubljenost. Rudar ima številna zveneča igralska imena, vsi po vrsti so močni posamezniki, toda homogenost in učinkovitost moštva sta še vedno pereč problem. V pripravljalnem obdobju odmeva zmaga s 4:2 proti Luki Koper na Bonifiki. Rudar sta zapustila napadalec Mate Eterović in vratar Borivoje Ristić, prišel je edino Hrvat Marko Iharos.



Luka Koper



Župan največjega obalnega mesta Boris Popovič neomajno napoveduje, da bo s sodelavci zgradil močan nogometni klub, ki bo boljši od Maribora in Olimpije. Na vratih Bonifike je bilo spet zelo živahno. Odšli so Gregor Sikošek, Zlatan Muslimović, Vasja Simčič, Jefthon, Darnel Situ in Ricardo Avila, prišli pa Igor Nenezić, Darko Lukanović, Frane Ikić, Anel Topuzović in Nermin Hodžić. Kako bo z ekipo v drugem delu sezone sodeloval hrvaški strateg Igor Pamić, ki je doživel kratek stik s svojimi varovanci na pripravah, je veliko vprašanje. Na Bonifiki je vse v znamenju negotovosti, čeprav vodilni možje zatrjujejo, da bodo napadli mesta, ki vodijo v evropsko tekmovanje.



Gorica



Trener modro-belih Miran Srebrnič je zadovoljen, ker sta klub zapustila le dva prvokategornika, Andrej Kotnik in Sandi Arčon. Na Goriškem je namreč še vedno v ospredju finančna sanacija kluba, zato je prodaja igralcev nujna. Veliko okrepitev zna predstavljati nigerijski napadalec Donatus Etafe, iz Adrie Miren je prišel Mark Gulič, iz Brd sta se s posoje vrnila Leon Marinič in Matija Kavčič, iz Adrie pa Američan Theodore Wilson.



Domžale



V prejšnjih tednih smo že pisali, da četa trenerja Simona Rožmana napoveduje nov silovit juriš na najvišja položaja, potem ko je že jeseni igrala najbolj všečen nogomet. Rumeno-modro družino so zapustili Slobodan Vuk in Marko Alvir, sicer najučinkovitejša igralca Domžal, Lucas Mario Horvat, Axel Maraval in Samir Masimov, ki ni potrdil tako opevanega talenta. Ob Kamniško Bistrico so prišli Ivan Firer, mladi povratnik Alen Ožbolt in Hrvat Petar Franjić.



Olimpija



Šef Milan Mandarić in njegova desna roka Ranko Stojić sta opravila remont zmajevega gnezda. Prišli so Britanec Nathan Oduwa, Italijan Kingsley Boateng, Romun Alexandru Cretu, Makedonec Daniel Avramovski, Hrvat Dino Štiglec, Ganec Issah Abass in Rok Baskera. Zeleno-belo slačilnico so zapustili Miha Zajc, Antonio Delamea Mlinar, Etien Velikonja, Dejan Kelhar, Darijan Matić, Đorđe Crnomarković, Darko Brljak, Boris Vidović, Semin Omerović ter Dorian Babunski in Leo Ejup (oba posojena v Radomlje). Kako bo trener Luka Elsner v skrajno kratkem obdobju uigral dodobra prenovljeno moštvo, da bi ubranilo naslov slovenskega prvaka, je vprašanje za milijon evrov.



Maribor



Pri vijoličnih je povsem drugače kot v glavnem mestu. Od glavnih igralcev je odšel zgolj Erik Janža, nove klube sta si morala poiskati Dejan Mezga in Sunny Omoregie, mladi Sven Karić Šoštarič se ni videl v dresu Maribora, zdaj je član angleškega Derby Countyja. Trener Darko Milanič je pozdravil povratnika po šestih mesecih, napadalca Gregorja Bajdeta, sicer pa v Ljudskem vrtu priložnost za dokazovanje ponujajo vrsti igralcev iz B-moštva in mladinske selekcije. Luka Uskoković se, denimo, že kaže kot zamenjava za Janžo.

Oduwa že zadeva Šampionsko krono bo Olimpiji pomagal braniti tudi nigerijski Britanec Nathan Oduwa. Foto: NK Olimpija Slovenski prvoligaši pred nadaljevanjem sezone formo brusijo na pripravljalnih tekmah. Jesenskemu prvaku Mariboru je v Ljudskem vrtu spodletela generalka za prihajajoči večni derbi. Maribor je proti velenjskemu Rudarju prek Milivoja Novakovića sicer povedel, toda izrabljena enajstmetrovka Bojana Vručine je izid poravnala na končnih 1:1. Novinec v vrstah državnega prvaka in po jesenskem delu, z istim številom točk kot Maribor, drugouvrščene Olimpije Nathan Oduwa je v svojem prvem nastopu že zadel v polno in odigral vidno vlogo ob neodločenem izidu Ljubljančanov v turškem Beleku, bilo je 1:1, proti kazahstanski Astani. Novi napadalec Domžal Ivan Firer pa je na prijateljski tekmi proti ljubljanskemu tretjeligašu Bravu pokazal izvrstno strelsko formo, saj je v domžalskem športnem parku gostom nasul kar štiri zadetke. Tretjeuvrščeno moštvo jesenskega dela je zmagalo s 6:1, zadela sta še Amedej Vetrih in Luka Volarič. Častni zadetek za Bravo je dal Matevž Fortin. Jeseni šestouvrščena Luka Koper je v čakanju na nadaljevanje sezone v domačem prvenstvu v prijateljski tekmi na Bonifiki z 1:0 premagala češkega drugoligaša Sigmo iz Olomouca, zadetek je dosegel novinec Darko Lukanović.