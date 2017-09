LJUBLJANA – Slovenska nogometna reprezentanca se v Stožicah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji meri z Litvo. Z 11. metrov je v 25. minuti zadel Josip Iličić



V ŽIVO: Slovenija – Litva 1:0* (1:0)

* začetek ob 20.45

Slovenija si je v skupini F močno otežila delo pri lovljenju drugega mesta. Za Slovaško zdaj zaostaja že štiri točke, do konca kvalifikacij pa jih ob Litvi čakata še gostovanje v Angliji in domača tekma s Škotsko. Drevi bosta v tej skupini ob isti uri še dvoboja Škotska – Malta in Anglija – Slovaška.

Slovenija se je septembra lani z Litvo v Vilni razšla z neodločenim izidom 2 : 2, doslej pa sta se ekipi pomerili petkrat. Dvakrat je zmagala Litva, enkrat Slovenija, dve tekmi pa sta se končali brez zmagovalca.