V Živo: Maribor : Spartak 0:0 *

MARIBOR– Nogometaše Maribora drevi ob 20.45 v Ljudskem vrtu čaka prvi letošnji evropski tekmec v ligi prvakov. To bo v skupini E moskovski Spartak, proti kateremu vijoličasti še niso igrali. Gostitelji napovedujejo borbo od prve minute.

Ekipi se doslej v evropskih tekmovanjih še nista pomerili. Maribor ima pred prvo tekmo dobro popotnico, saj je zadnjih sedem tekem v domačem prvenstvu neporažen, nazadnje je sicer proti Celju igral neodločeno 0:0.

Spartaku v ruskem prvenstvu ne gre, med drugim je vknjižil poraza proti moskovskima CSKA in Lokomotivu, ima tudi nekaj težav v obrambi. Mariborski trener Darko Milanič je ekipo dobro pripravil na nasprotnika, zaradi poškodbe bo manjkal le Dare Vršič, sicer pa mariborski strateg meni, da v skupini ni outsiderjev, da je Spartak kakovostno moštvo in da bo našel odgovor na njihovo igro, ne glede na to, kakšen sistem bo gostujoči trener na igrišču postavil.

Stadion je že nekaj dni razprodan, v Ljudskem vrtu bo tako približno 12.500 gledalcev. Tisti, ki so ostali brez vstopnic, pa si bodo lahko tekmo ogledali tudi na velikem zaslonu v središču mesta. Na trgu Leona Štuklja bo postavljena tako imenovana fan cona, medtem ko lokalna policija sporoča, da bo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov po vsem mestu uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje, tudi iz zraka. Ceste okrog stadiona bodo zaprte, javni prevoz pa bo za imetnike vstopnic brezplačen.

Tekmo bodo sodili nemški sodniki Deniz Aytekin, Guido Kleve in Mark Borsch.