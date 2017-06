V ŽIVO: Liga prvakov: Juventus: Real Madrid: 1:1*

CARDIFF – Real Madrid je v finalu nogometne lige prvakov v Cardiffu premagal Juventus s 4:1 (1:1) in postal prvi klub, ki je ubranil naslov v zdajšnji obliki lige prvakov, uvedeni v sezoni 1992/93, ter prvi po Milanu in letu 1990, ki je naslov ubranil. Sicer pa je to 12. lovorika Reala v ligi prvakov. Junak tekme je bil Cristiano Ronaldo z dvema goloma.

Ronaldo je prvič zadel v 20. minuti, v 27. minuti je izenačil Mario Madžukić, Casemiro je Madrid povedel v prednost v 61. minuti, Ronaldo pa je drugič zadel v 64. minuti. Končni izid je v 90. minuti postavil Marco Asensio.

Ronaldo je postal prvi igralec v zgodovini lige prvakov, ki je zadel v treh finalih tega tekmovanja, Portugalčev prvi gol pa je bil 500. za Real v ligi prvakov.