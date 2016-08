V Vilni bodo začeli izpolnjevati sanje

V taboru slovenske nogometne reprezentance na Brdu pri Kranju ni velikega filozofiranja. Na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji 2018 prav vsi razmišljajo o zmagi na nedeljskem gostovanju v Litvi. »Moramo živeti za rezultat. To nam je mogoče malce manjkalo v prejšnjih kvalifikacijah. Od danes naprej moramo preklopiti na reprezentančno raven. V nedeljo nas čaka začetek kvalifikacij in tega moramo dobro opraviti,« je jasen kapetan izbrane vrste Boštjan Cesar, ki je pri 34 letih zbral 91 nastopov za reprezentanco in dosegel devet golov. Je tudi steber obrambe italijanskega prvoligaša Chieva, kjer si slačilnico deli z reprezentančnim kolegom Valterjem Birso. Če bo nadaljeval v tem slogu in ritmu, bo ob koncu kvalifikacij pristal v Klubu 100. Toda zdaj razmišlja le o dvoboju z Litovci. »Moramo biti agresivni, kot smo to pokazali na zadnji tekmi dodatnih kvalifikacij proti Ukrajini. To je slog, ki ga moramo gojiti. Imamo tudi kakovost in lahko s podajami pridemo do tekmečevih vrat,« pravi Ljubljančan, ki bi si morda želel reprezentančno kariero končati prav na mundialu, kjer je že igral leta 2010: »Osebno si želim uvrstitev na SP. Večina nas je tam že igrala in vemo, kaj to pomeni. To so sanje vsakega nogometaša, zato moramo vsi tudi na treningih dati od sebe vse, kar lahko.«



Njegov kolega v obrambni vrsti 30-letni Bojan Jokić (77 nastopov, 1 gol) ni zadovoljen s svojim statusom v španskem prvoligašu Villarealu, saj ga trener Fran Escriba ne vidi v igralnih kombinacijah. Je pa v rednem trenažnem procesu ter nabrušen, da pokaže maksimum v nacionalnem dresu. »Prva tekma je zelo pomembna že zaradi samozavesti. Treba bo zmagati, mislim, da imamo boljšo ekipo od Litve. Če se hočemo uvrstiti na svetovno prvenstvo, moramo zbirati točke od začetka.« Pot do največjega turnirja bo dolga in trnova, igralci, navijači in mediji so razpeti med cilji, pričakovanji, željami in realnostjo. »Vemo, da se mora veliko stvari poklopiti, da se uvrstiš na mundial. Slovenija je majhna država, toda imamo dobre igralce, za uspeh pa moramo biti enotni. Če se igra slabo, so dobrodošle tudi graje. To je v športu vselej prisotno, a s tem se ne gre obremenjevati. Dobro je, da imamo pozitivno vzdušje, kar nam bo pomagalo do zmag,« meni izkušeni levi bočni branilec. Litva v gosteh, pa potem oktobrski paket v Stožicah s Slovaško in Anglijo. Spored se zdi kot naročen. »To drži. Na zadnjih prijateljskih tekmah je bilo veliko dobrih stvari, storili pa smo tudi nekaj napak. Verjamem, da smo se iz teh nekaj naučili in bomo uspešno nadaljevali v kvalifikacijah,« je optimističen Jokić, ki je o svoji klubski usodi pripomnil: »Novi trener ni spremenil kaj dosti v primerjavi s prejšnjim. Morda bom v prihodnjih dneh zamenjal ekipo. Toda trenutno sem z mislimi v reprezentanci, saj je to najbolj pomembno. Vse bo jasno po tekmi v Litvi.« Igral je že v Franciji, Italiji, Španiji in Angliji. Mar bo sledila še Nemčija?

Čeferin danes v Turčiji



Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Aleksander Čeferin pred volitvami predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) 14. septembra v Atenah nadaljuje turnejo po stari celini. Danes je gost turške zveze na prijateljski tekmi med Turčijo in Rusijo v Antalyi. Čeferin ima v obeh državah močne zaveznike v pohodu na vrh Uefe. Tekmo si bo v VIP-loži Antalya Arene ogledal v družbi turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, medtem ko ruskega šefa Vladimirja Putina ne bo na turško riviero. Sicer se je vrsti Čeferinovih podpornikov v volilni tekmi včeraj priključila še Nogometna zveza Madžarske. Po naših informacijah naj bi naklonjenost izvolitvi 48-letnega slovenskega odvetnika v kratkem izkazali tudi nogometni velesili, Francija in Nemčija. Njegova tekmeca v boju za vrh Uefe sta 68-letni Nizozemec Michael Van Praag in 66-letni Španec Angel Maria Villar.