V Stožicah slaviti zmago in pomahati Novakoviću

Če že nogometna reprezentanca Malte ni posebno privlačen magnet za privržence nogometa, pa čeprav gre za obračun s Slovenijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji 2018, potem je veteran v slovenski izbrani vrsti, 38-letni Milivoje Novaković, še dodatno podžgal temperaturo pred dvobojem z napovedjo svoje upokojitve. Novagol, ki je svoje zvezdne trenutke v karieri doživljal v dresih bolgarskega Litexa iz Loveča in nemškega Kölna, je po vrnitvi iz tujine od februarja lani nosil dres Maribora in z njim osvojil prvo lovoriko za državnega prvaka. Z 31 zadetki je drugi strelec slovenske reprezentance (Zlatko Zahovič je zbral 35 golov v 80 tekmah), za katero je odigral 79 tekem, pred njim pa je po številu odigranih tekem le peterica mož. »Mislim, da je napočil čas, da končam reprezentančno kariero in seveda tudi profesionalno kariero. Dvoboj z Malto bo moja zadnja tekma. V prvi vrsti bi se rad zahvalil družini in pa vsem v reprezentanci za to lepo dolgo obdobje, ko smo bili skupaj. Vselej mi je bila čast igrati za reprezentanco, za vedno bom ostal del naših skupnih zgodb. Zdaj sledi nov korak v življenju,« je s tresočim se glasom oznanil Ljubljančan, ki je v karieri prehodil trnovo pot od avstrijskih nižjeligašev, potem ko so ga kot prešibkega odslovili pri Olimpiji, pa vse do uglednih nogometnih klubov v Avstriji, Bolgariji, Nemčiji in na Japonskem. »Kar nekaj časa sem si vzel za razmislek o koncu kariere. Težko sem sprejel to odločitev, a sem do tega prišel skupaj z družino, ki je v tem trenutku na prvem mestu. Zdaj se hočem več posvetiti ženi in otroku. Ponosen sem, da sem zdrav in da sem telesno še vedno dobro pripravljen za igro. Vzel si bom veliko časa za dopust, dolgo bom na morju, potem pa bom videl, kaj bom počel naprej,« je še pojasnil Novagol, ki je med vsemi zadetki za izbrano vrsto izpostavil trojček golov na tekmi s Trinidadom in Tobagom leta 2006, ko je debitiral v dresu, s katero je leta 2010 igral tudi na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. V Mariboru so ga še nagovarjali, da bi v vijoličnem dresu odigral še vsaj tekme v kvalifikacijah za ligo prvakov, toda Novaković meni, da je čas za mlajše igralce, ki naj prevzamejo odgovornost.



Danes ob 18. uri bo kajpada še na voljo selektorju Srečku Katancu, da bi po svojih močeh pomagal streti odpor žilavih Maltežanov, ki so v torek v prijateljski tekmi presenetili Ukrajino in zmagali z 1:0. »Strahu pred Malto ni, spoštovanje pa je. Ni samo tekma z Ukrajino, ki da vedeti, da Malta ni kar neka reprezentanca. Malta je namreč tudi proti Slovaški izgubila tekmo, ki je ne bi smela. Takrat je igrala povsem enakovredno. Naši fantje vse to vedo, informacije imajo, zdaj pa je treba to tekmo najbolje odigrati in osvojiti tri točke,« je dejal Katanec, ki mu je povsem jasna pot do uspeha: »Veliko fantazije, veliko sposobnosti igre ena na ena, drugače bo zelo težko. Igrajo kompaktno, zato bo treba preigravati, narediti višek... Če ne bo tega, bo kar tesno. Imamo pa mi določene prednosti pred Malto, prekinitve bi morale biti tudi naš adut. Je pa Malta spoštovanja vredna ekipa, ki v tej tekmi nima česa izgubiti.« Zaradi kaznovanih Boštjana Cesarja, Mirala Samardžića in Valterja Birse (rumeni kartoni) ter poškodovanega Kevina Kampla bo udarna enajsterica Slovenije dodobra spremenjena. Verjetna postava Slovenije (4-2-3-1): Oblak; Skubic, Mevlja, Krajnc; Krhin, Kurtić; Bezjak, Iličić, Verbič; Berić. Glavni sodnik tekme je Valižan Lee Evans.