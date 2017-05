V Stožicah derbi za 2. mesto in primat v Ljubljanski kotlini

Čeprav so minuli konec tedna v Mariboru že okronali novega prvaka, vijoličasti so 14. osvojili naslov najboljšega v državi, bo nadaljevanje prvenstva prineslo odgovore na še nekaj vprašanj. V ljubljanskih Stožicah bo nocoj bitka za 2. mesto. Za zdaj je v domžalskih rokah. A imajo Domžale le točko prednosti (54:53) pred Olimpijo. Obračun 33. kroga bo tekma ranjenih levov – Olimpija se bo predstavila domači publiki po porazu v Velenju, Domžalčani po neuspehu v Kopru. To bo tudi tekma za primat v Ljubljanski kotlini, hkrati pa generalka za pokalni finale v Kopru 31. maja. Čeprav se ta približuje, pa ne gre verjeti, da bi trenerja Simon Rožman in Safet Hadžić kaj skrivala. Predvsem gostitelji so vnovič v položaju, da se izkažejo po bledem vtisu iz Velenja, kjer so nadaljevali letošnjo razprodajo ugleda in točk. Domžalčani s tem nimajo težav – delajo na dolgi rok, stavijo na produkcijo, zato se včasih zgodi kakšen dan, kot je bil v Kopru. »Do pokala je še slab mesec, tako da razmišljamo samo o naslednji tekmi. Vemo, kaj nam prinaša. Boj za drugo mesto, kar je zdaj naš cilj. Po slabi sezoni bomo na zadnjih tekmah poskušali popraviti vtis in končati na drugem mestu,« razmišlja ljubljanski branilec Nemanja Mitrovič.



Gorica v igri



»Zelo mi je žal, da v Kopru nismo osvojili točk. Vedno, ko se pojavi ključni trenutek, da bi se oddaljili od tekmecev, pogrnemo na izpitu. V Ljubljani pričakujem dobro tekmo in pravi boj na igrišču. Na koncu sezone želimo biti drugi na lestvici. V Stožice gremo prikazat dober nogomet in upamo na pozitiven rezultat,« je pred prihodom v Ljubljano povedal Dejan Milić, vratar Domžal. Njegov soigralec Jan Repas je dodal: »Želimo si zmago, da bi se oddaljili na lestvici in si okrepili samozavest. Zmaga nad Olimpijo je vedno sladka. Vsaka ekipa proti nam igra polno motivirana in večinoma tudi nad svojimi zmožnostmi. Pričakujemo, da bo Olimpija v soboto na najvišji ravni. Za zmago bo treba dati vse od sebe.« Svojčas je veljalo, da so v medsebojnih tekmah Olimpije in Domžal gostje abonirani na zmage. Do oktobrskega dvoboja v Stožicah je 13 od skupno 18 prvoligaških dvobojev Olimpije in Domžal dobila gostujoča ekipa. V tej sezoni se je tradicija porušila – jeseni je v Ljubljani zmagala Olimpija, 12. marca letos pa so točke ostale v Domžalah. Ekipi sta se letos sicer izmenjali že štirikrat na 2. mestu. So pa oboji poskrbeli, da se je v lov na 2. ali 3. mesto vključila še Gorica, ki je zbrala 50 točk in pokazala (to uspeva tudi Domžalam), kako naj deluje urejen slovenski nogometni klub. Vrtnicam ne manjka tekmovalnih ambicij. Ki pa jih bodo lažje udejanjili s tremi točkami proti Rudarju.



Burgić na prisilni počitek



»Vselej mora biti pozitiven pritisk. Vsakič gremo na zmago. V tem delu sezone smo večino tekem odigrali dobro. Evropa bo naša, če bomo tako tudi nadaljevali. Če bomo pravi in bomo pokazali, kar znamo, in pravi značaj, lahko tudi proti Rudarju pričakujemo zmago,« je razmišljal novogoriški branilec Matija Boben. Jeseni so se veselili Velenjčani, to bo motiv več za gostitelje, ki bodo igrali tudi za Mirana Burgića. Po četrtkovem operativnem posegu poškodovanih križnih kolenskih vezi ga čaka vsaj polletno okrevanje. Knapi po že tretji letošnji zmagi nad Olimpijo dihajo lažje, saj so naredili tri korake proč od cone izpada. »V prihajajočih tekmah bomo iskali ključne točke v boju za obstanek v ligi. Po odličnem nedeljskem rezultatu si želimo vstopiti v pozitivni niz. Doslej se nam je dogajalo, da smo po dobrih tekmah proti močnim ekipam nanizali serijo slabših rezultatov. Strokovni štab že pripravlja taktiko za tekmo z Gorico. Upam, da se bomo tja odpravili v polni zasedbi. Ljubiteljem Rudarja pa še kratko sporočilo: 'Vsi mi smo Rudar!'« je pred potjo iz Šaleške doline na Goriško dejal velenjski nogometaš Marko Iharoš.



Pari 33. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije: Gorica : Rudar (Damir Skomina; danes ob 18. uri), Olimpija : Domžale (Matej Jug; danes ob 20.15), Aluminij : Maribor (Asmir Sagrković; jutri ob 16.55) Radomlje : Koper (sinoči), Celje : Krško (sinoči).