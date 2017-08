V slovaški Rim romajo po zmago

BRDO PRI KRANJU – Zdi se, da se vnovična odpoved Kevina Kampla na reprezentančni akciji ni posebno dotaknila nikogar v slovenski izbrani vrsti, ki se je danes dopoldne odpravila na prizorišče jutrišnjega (20.45) obračuna s Slovaško v kvalifikacijah za SP 2018. Vezist Bayerja iz Leverkusna je dal tokrat prednost svojemu prestopu v RB Leipzig. Že prej je Kampl ob odpovedih navedel utrujenost, potem je prišla še poškodba in z njo operacija. Dejstvo je, da je bila Slovenija brez njega uspešnejša kot z njim, torej nihče ne namerava delati drame zaradi odsotnosti muhastega 26-letnega vezista, ki nikoli ni našel skupnega jezika s selektorjem Srečkom Katancem.

Ključno romanje

V slovenski vrsti je vsa pozornost uprta v misijo, kako v Trnavi premagati Slovake na napovedano razprodanem stadionu Antona Malantinskyja, ki sprejme 19.200 obiskovalcev. Nogometno romanje v slovaški Rim, kakor tudi imenujejo Trnavo zaradi številnih cerkva, ima velik pomen. V primeru zmage bi Slovenija prehitela Slovake na drugem mestu, remi bi pomenil nadaljevanje velike negotovosti, poraz pa konec sanj o udeležbi na mundialu. Za tem obračunom bodo namreč Katančevi fantje igrali v ponedeljek z Litvo doma ter oktobra z Anglijo v gosteh in Škotsko doma.

Skubic namesto Strune?

Bolj kot nadaljevanje Kamplove klubske kariere je slovenske navijače včeraj pritegnila vest o poškodbi desnega bočnega branilca Aljaža Strune, ki je s svojo disciplinirano in brezkompromisno igro postal eden ključnih mož v zadnji liniji. Primorec si je poškodoval stegensko mišico in že zapustil vadbeni center na Brdu pri Kranju, Katanec pa bo bržčas v ogenj poslal prvo alternativo Nejca Skubica, ki kaže zelo dobre igre v turškem Konyasporu.

Aduti za zmago

Za zmago bo treba zabiti gol. Katanec bo stavil na povratnika v nacionalno vrsto Tima Matavža, ki doživlja preporod, potem ko se je iz Nemčije vrnil na Nizozemsko. Defenzivna vezista bosta Jasmin Kurtić in Rene Krhin, ofenzivci pa Josip Iličić, Valter Birsa in Benjamin Verbič. »V Trnavo se odpravljamo po tri točke, videli pa bomo, kako se bo razpletlo. Na prvi tekmi s Slovaško smo bili taktično dozoreli in menim, da bo ta element zelo pomemben tudi v Trnavi. Če bomo taktično dovršeni v obrambi, ob tem pa dodali tudi nekaj čarovnije v napadu, bi bilo to odlično,« meni Verbič. Obrambno linijo bodo po vsej verjetnosti sestavljali Nejc Skubic, Miha Mevlja, Boštjan Cesar in Bojan Jokić, v vratih je nezamenljivi Jan Oblak.