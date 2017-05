V Mirni nogometaši praznujejo abrahama

Na Dolenjskem je v teh dneh veselo. Tudi zavoljo Nogometnega kluba Dana Mirna, ki slavi častitljivih 50 let uspešnega in aktivnega delovanja. »Ob tem jubileju smo pripravili bogat program. Praznovati bomo začeli 9. junija, ko bo na sporedu turnir mlajših selekcij, zvečer pa zabavno druženje ob hrani in pijači. Vrhunec bo dan zatem, 10. junija, ko bodo mladi na delu med 15. in 20. uro, ob 20.30 pa sledi slovesnost, s katero bomo zaznamovali ta naš mejnik,« nam pove Dražen Šmuc, predsednik NK Mirna, kako potekajo priprave na rojstnodnevno zabavo. Šmuc je ponosen, ker bo dogodku pečat dala tudi slovenska reprezentantka Kristina Erman, ki je prav v vrstah NK Mirna začela bogato nogometno pot, v teh dneh pa končuje sezono v dresu nizozemskega Twenteja. Za Mirnčani je pestra pot, v 50 letih pa se je nabralo dogodkov, na katere bi radi opozorili, predvsem pa izrekli zahvalo vsem, ki so kakor koli pripomogli pri ustvarjanju te nogometne zgodbe.



Vzponi in padci



»Uradni začetki igranja nogometa in našega kluba segajo v 1. maj 1967. Takrat sta se na Mirni premierno pomerili ekipi debelih in suhih. Imenu primerno sta bili tudi sestavljeni po teži. Potem pa se je začelo dogajati,« razkrije Šmuc, ki od leta 1998 predseduje klubu. Vrsto let je nad delom kluba bdel nekdanji tajnik krajevne skupnosti Mirna Darko Krištof, ki je vodil in beležil tudi vse zgodovinske zapise in mejnike. Pred osmimi leti je Darko žal umrl, s sabo pa je v grob odnesel tudi številne podatke. Pomembno vlogo pri razvoju nogometa na tem koncu je imel še pokojni gostilničar Andrej Kolar, ki je leta 1988 ob krizi in zatonu NK Mirna ustanovil NK Vejer, ki je pripomogel, da so se Mirnčani zganili, ekipi pa sta se povezali. »Sprva so brcali delavci, ki so bili zaposleni v KPD Dob, in delavci podjetja Pohorje Mirna,« pove Šmuc, ki so mu danes pri financiranju v pomoč številni lokalni sponzorji in donatorji. Nekaj klub zbere tudi s pomočjo občinskih razpisov, na katere se redno prijavlja.



Tudi dekleta



Danes v klubu vadi 100 otrok, ki so razdeljeni v pet selekcij – U7, U9, U11, U13 in U15. »Ko prerastejo selekcije in postanejo kadeti ter mladinci, se preselijo v NK Ivančna Gorica, kjer vadijo, se razvijajo in igrajo tekme za njih,« Šmuc opiše zgledno sodelovanje s klubom iz okolice. »Zavedamo se, kaj lahko v tem okolju naredimo. Jasno nam je tudi, da otroci pri 15 letih odidejo v srednjo šolo. Potem jih je težko zbrati na kakovostnem treningu. Če pa želiš kaj pomeniti v medobčinski nogometni zvezi ali širše na državni ravni, brez štirih do petih treningov na teden ne gre. Zato je naš glavni cilj, da na vadbi zberemo mladino, da tisto uro in pol ne ždi za računalnikom ali pa dela neumnosti po Mirni,« Šmuc razlaga poslanstvo kluba. V svojih vrstah imajo tudi nekaj deklet, ki so vključena v fantovske selekcije.