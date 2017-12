V Kidričevem tuhtajo o zamenjavi trenerja

LJUBLJANA – Morda se bo ocena komu zdela prekritična, toda nogometaši Aluminija so eno od razočaranj jesenskega dela državnega prvenstva. Resda je pri njihovem 8. mestu na prvoligaški razpredelnici treba upoštevati tudi njihov skromni proračun (približno 450.000 evrov), toda glede na kakovost igralskega kadra, urejene razmere v klubu in trenerja Slobodana Gruborja, ki je z moštvom od januarja letos, bi od Kidričanov pričakovali vsaj nekoliko boljše rezultate.



»Nikakor nismo zadovoljni s točkovnim izkupičkom. Glede na pričakovanja nam manjka vsaj šest točk. S tem igralskim kadrom in kakovostjo drugih moštev v ligi smo preprosto prekratki,« je naši tezi pritrdil predsednik kluba Zvonko Jevšovar, ki nam je včeraj med drugim potrdil, da klubsko vodstvo še vedno analizira dogajanje v prvem delu sezone, ko je Aluminij odigral tekmo manj od tekmecev, saj je bil dvoboj 17. kroga z Ankaranom preložen zaradi snežne odeje na igrišču v Dravogradu. Fantje iz šume so med drugim dve točki izgubili na domačem igrišču ravno proti zadnjeuvrščenemu Ankaranu. Res pa je, da so obakrat premagali Triglav, ki je na predzadnjem, devetem mestu. Kaj je šlo narobe? »Menim, da v prvi vrsti to, da nismo bili potrpežljivi z novinci v obrambni liniji. Kot veste, smo morali na novo postaviti obrambno vrsto. Pripeljali smo Mateja Rodina, Martina Čagalja in Ilijo Martinovića, ki pa jim naš trener ni zaupal,« je pojasnil Jevšovar. Strateg Slobodan Grubor, 48-letni hrvaški strokovnjak, se je odločil za drugačno razporeditev vlog na igrišču, pri čemer je žrtvoval plemenitega vezista in kapetana Matica Vrbanca (17 tekem, 3 goli) in mu namenil vlogo desnega bočnega branilca, drugega vezista Sanina Muminovića pa je denimo prekvalificiral v štoperja. Prej omenjene okrepitve so obsedele na klopi, Kidričani pa so prejeli kar lepo število naivnih zadetkov.



Glede na potencial napadalcev Marka Nunića (17 tekem, 4 goli), Ibrahima Arafata Mensaha (16, 2), Vedrana Meseca (15, 2) in ofenzivnega vezista Žigo Škofleka (17, 2) bi Aluminij moral biti učinkovitejši, toda... Glede na to, da v Kidričevem še vedno tehtajo jesenski izplen, bi lahko sodili, da Grubor še ni povsem prepričal svojih šefov, naj se podajo z njim na čelu ekipe tudi v spomladanski del sezone. Tako ne bo nič nenavadnega, če bomo še pred novim letom izvedeli ime novega strokovnjaka med rdeče-belimi. Morda se bo zgodil tudi kakšen igralski odhod. »Nekaj se dogaja, vendar nič otipljivega,« je diplomatsko odgovoril Zvonko Jevšovar, ki sicer poskuša ostati miren, a si preprosto ne želi tako kot spomladi do zadnjega trepetati za obstanek v prvoligaški druščini.

Šeliga na posojo v ptujsko Dravo Sedemintridesetletni vratar Aleksander Šeliga, ki je imel v Olimpiji status tretjega vratarja, bo do konca kot posojeni član zmajev čuval vrata drugoligaša Drave s Ptuja, ki se poteguje za uvrstitev v Prvo ligo Telekom Slovenije. »Vodstvu kluba se zahvaljujem za izjemno korekten odnos. Upoštevali so mojo željo po rednem igranju in mi omogočili posojo, za kar se jim iskreno zahvaljujem,« je dejal Šeliga.