V boju za vrh NZS zmagovalec ni vprašljiv

LJUBLJANA – Zdaj je tudi uradno znano, da se bosta na volilni skupščini Nogometne zveze Slovenije 15. decembra ob 17. uri na Brdu pri Kranju v boj za predsedniški položaj podala le dva kandidata, sedanji vršilec dolžnosti predsednika NZS Radenko Mijatović ter poslanec in podpredsednik državnega zbora Matjaž Nemec. Volilna komisija je sporočila, da je Nemca predlagala Medobčinska nogometna zveza Nova Gorica, pod kandidaturo Mijatovića pa se je podpisalo kar pet predlagateljev: MNZ Gorenjske Kranj, MNZ Lendava, MNZ Ljubljana, MNZ Ptuj in Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS). Tako je brez dvoma jasno, kdo je v tej tekmi izraziti favorit, čeprav bo zanimivo videti, komu bodo svoj glas namenili v medobčinskih zvezah Maribor, Murska Sobota, Celje in Koper. Nemec je v pogovoru za Slovenske novice konec novembra govoril o svojih tihih podpornikih, ki bi morda glasovali zanj. Če bi delegati iz štirih medobčinskih zvez, sicer neopredeljenih kot predlagatelji, stopili na stran politika, bi bil izid volitev precej bolj tesen, v igri pa sta tudi še dva glasova Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS). Skupno je namreč na voljo 30 glasov, za zmago bo potrebnih vsaj 16 glasov delegatov. Toda glede na to, kdo vse je predlagatelj za kandidaturo Mijatovića, ima ta že zdaj praktično zagotovljenih 14 glasov, torej po tej logiki na volitvah potrebuje le še dva za zmago. Pričakovati je, da jih bo dobil precej več.

